Polestar choisit le tennisman québécois Félix Auger-Aliassime comme ambassadeur mondial

Plusieurs entreprises automobiles s’associent à des personnalités publiques pour faire la promotion de leurs produits. La liste des exemples est presque infinie, mais la dernière en liste a de quoi rendre fier bien des Québécois puisque la marque suédoise Polestar à choix le le tennisman québécois Félix Auger-Aliassime comme ambassadeur mondial.

Le partenariat fera ses débuts lors du tournoi BNP Paribas Open

Auger-Aliassime est actuellement 6e joueur au monde dans l’ATP

La marque suédoise de voitures électriques performance Polestar a annoncé la nomination du champion canadien de tennis Félix Auger-Aliassime à titre de nouvel ambassadeur mondial. Cette collaboration unit deux figures reconnues pour leur engagement envers la performance, le design progressiste et une vision tournée vers un avenir plus durable.

Un athlète de très haut niveau

L’un des athlètes canadiens les plus accomplis de sa génération, Félix Auger-Aliassime s’est imposé comme une présence constante sur le circuit de l’ATP. Le joueur québécois, né à Montréal, a remporté plusieurs titres au cours de sa carrière et représente régulièrement le Canada dans les plus grandes compétitions internationales. Sa discipline, sa capacité à performer sous pression et sa quête constante d’amélioration reflètent des valeurs qui correspondent directement à l’approche de Polestar en matière d’ingénierie et de performance.

Le partenariat fera officiellement ses débuts lors du tournoi BNP Paribas Open, disputé à Indian Wells, en Californie. Cet événement marquera le début de la présence d’Auger-Aliassime aux côtés de Polestar sur la scène internationale. Dans le cadre de cette collaboration, le joueur utilisera un véhicule Polestar lors de certains tournois sélectionnés, dont les quatre tournois du Grand Chelem, le Halle Open en Allemagne ainsi que l’Omnium Banque Nationale à Montréal, incarnant ainsi la performance, le design et la durabilité, tant sur le terrain qu’à l’extérieur.

Ce qu’ils ont dit:

« Je suis fier de m’associer à Polestar à un moment aussi stimulant pour nous deux », a déclaré Félix Auger-Aliassime. « La performance et la précision sont au cœur de ma façon d’aborder le tennis, et je retrouve ce même engagement dans tout ce que Polestar développe. Pour moi, c’est important de m’associer à des marques qui regardent vers l’avenir et qui réfléchissent à ce que sera le futur. J’ai bien hâte de voir ce que nous pourrons accomplir ensemble. »

« Chez Polestar, le leadership en matière de performance va bien au-delà des simples chiffres — il s’agit plutôt de la façon dont le design, l’innovation et l’ingénierie s’assemblent avec clarté et intention », a affirmé Hugues Bissonnette, directeur de Polestar Canada. « Félix incarne cette même philosophie sur le terrain, où la précision, la préparation et l’exécution intelligente définissent la véritable performance. Son état d’esprit et sa présence font de lui un ambassadeur tout naturel pour notre marque. »