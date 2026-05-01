Le Dodge Durango de prochaine génération confirmé pour 2029

Stellantis prévoit construire le prochain Dodge Durango à Detroit dans le cadre de son investissement américain de 13 milliards de $ annoncé à la fin de l’an dernier
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Le Dodge Durango de prochaine génération devrait entrer en production à Detroit en 2029.
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Stellantis investit 130 millions de $ pour préparer l’usine Jefferson à la production du Durango.
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La refonte du Durango s’inscrit dans un plan manufacturier américain de 13 milliards de $.
Stellantis a confirmé le remplacement attendu depuis presque trop longtemps de l’actuel Dodge Durango. La production du VUS de prochaine génération devrait commencer en 2029 à l’usine Detroit Assembly Complex-Jefferson, au Michigan, tout juste avant le 20e anniversaire du début de la production de la troisième génération, à la fin de 2010.
Le programme fait partie du plan manufacturier américain de 13 milliards de $ américains du constructeur usé par les années, que Stellantis décrit comme le plus important investissement de l’histoire centenaire de Chrysler.
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Même si Stellantis a très récemment annoncé que Dodge ne figure pas parmi les quatre marques “choisies » dans son portefeuille, un nouveau Durango demeure une nécessité.
Comme mentionné, le Durango est l’un des produits les plus âgés du marché nord-américain, entrant dans l’histoire comme le modèle nord-américain à génération unique produit le plus longtemps. Le VUS de génération actuelle remonte à l’année-modèle 2011 et est demeuré en production sans interruption au fil d’une série de mises à jour stylistiques, intérieures et mécaniques plutôt que d’une refonte complète.
Le Durango a réussi à rester pertinent en grande partie parce qu’il est la seule offre grand public dans un créneau de performance étroit parmi les VUS familiaux à trois rangées. Dodge a largement misé sur les modèles à moteur V8, y compris les versions à haut rendement comme les Hellcat et 392, en les positionnant comme des VUS pratiques au caractère de voiture musclée.
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On s’attend à ce que le prochain Durango conserve cette identité. La refonte devrait être évolutive plutôt que radicale, Dodge cherchant à préserver la formule qui a presque miraculeusement maintenu la demande pour le VUS malgré son âge.
En ce qui concerne les motorisations, il faut s’attendre à une forme d’électrification, notamment à un EREV partageant des composantes avec le Wagoneer.
À propos, la Volkswagen Beetle détient le record de la génération d’un même modèle produite le plus longtemps, à environ 65 ans. Le Durango est à peine un adolescent en comparaison.
Source: Kelley Blue Book