Le Polestar 4 sera dévoilé le 18 avril prochain

Le Polestar 4 sera un VUS coupé.

Le modèle deviendra du même coup le plus rapide de la marque.

Le constructeur insiste pour dire qu’il ne s’agira pas d’une version coupé du Polestar 3.

La marque Polestar est encore très jeune, mais avec le support de Volvo et surtout du groupe Geely en coulisse, la division purement électrique aspire à beaucoup plus sur l’échiquier automobile mondial. Si la Polestar 1 se voulait une manière d’exposer tout le savoir-faire du constructeur d’origine suédoise, la Polestar 2 est quant à elle un produit destiné à un auditoire beaucoup plus large.

Toutefois, le meilleur reste à venir avec le Polestar 3 qui sera lancé plus tard cette année, le constructeur qui pourra enfin compter sur un véhicule à vocation utilitaire capable de rivaliser avec les autres produits électriques, utilitaires et luxueux disponibles sur le marché. Avec le Polestar 3, la marque devrait en principe augmenter sa présence sur les routes du monde entier, le format utilitaire qui gagne en popularité aux quatre coins du globe, inutile de le rappeler.

Mais, il semble que ce n’est pas suffisant, puisque Polestar vient de dévoiler ses intentions de présenter un autre multisegment dont la silhouette se rapprocherait de celle d’un coupé. Le Polestar 4 va effectuer son premier bain de foule le 18 avril prochain à l’occasion du Salon de l’auto de Shanghai en Chine.

Polestar promet déjà que son modèle tatoué du chiffre 4 sera le plus rapide de la division, éclipsant même le Polestar 3 au passage. Rappelons que le très attendu Polestar 3 pourra sortir de l’usine de la marque avec une puissance estimée à 517 chevaux et un 0-100 km/h réalisé en 4,7 secondes.

Qui plus est, quelques traits présentés par le récents prototypes de la marque seront enfin intégrés à un modèle de production, le Polestar 4 qui sera le premier à en profiter. À ce sujet, le PDG de Polestar, Thomas Ingenlath, a déclaré : « Polestar 4 n’est pas simplement une version modifiée de notre premier VUS. Au contraire, nous avons repensé l’ensemble du design pour créer un nouveau type de VUS coupé. »

Il faudra attendre à la semaine prochaine pour découvrir les détails entourant ce nouveau modèle qui pourrait s’amener chez nous en tant que modèle 2025, quoiqu’au moment d’écrire ces lignes, il ne s’agit que de spéculations. La présentation du VUS coupé Polestar nous en dira certainement plus dans quelques jours.