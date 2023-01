Des mises à jour donnent plus d’autonomie et de puissance à la Polestar 2 2024

La version Single Motor est maintenant à propulsion plutôt qu’à traction avant et elle offre jusqu’à 483 kilomètres.

Des changements dans la batterie ont réduit les émissions de carbone de 1,1 tonnes.

La version Single Motor reçoit aussi une plus grande batterie qui peut charger plus rapidement qu’avant.

Polestar a annoncé les changements qui seront apportés à la berline électrique à hayon Polestar 2 pour l’année modèle 2024.

À l’extérieur, la Polestar 2 recevra une nouvelle face avant avec une « SmartZone », une calandre en plastique remplie qui comprend la plupart des capteurs utilisés par les systèmes d’aide à la conduite. Cette idée de design a été introduite récemment sur le VUS Polestar 3.

Autre changement visuel, le design des jantes 20 pouces optionnelles qui font partie du Pack Performance, qui s’inspire désormais aussi du Polestar 3.

Si ces modifications sont relativement mineures, les choses ont évolué plus rapidement sous la carrosserie, avec de nouveaux moteurs, une batterie plus grande et un passage à la propulsion.

En effet, la version d’entrée de gamme Long Range Single Motor passe d’une traction avant à une propulsion. Comme tous les moteurs utilisés dans la Polestar 2 de 2024, cette unité est d’une nouvelle conception qui fournit plus de puissance que celle de l’année dernière tout en consommant moins d’énergie.

Ainsi équipée, la Polestar 2 dispose désormais d’une puissance de 299 chevaux et d’un couple de 361 lb-pi, tandis qu’une plus grande batterie de 82 kWh porte l’autonomie à 483 kilomètres et permet une recharge plus rapide, jusqu’à 205 kW.

La version à deux moteurs continue d’utiliser la même batterie de 78 kWh qui peut se charger à un maximum de 155 kW, mais les nouveaux moteurs lui confèrent une légère augmentation de la puissance jusqu’à un pic de 421 chevaux et 546 lb-pi de couple.

Le Pack Performance en option peut également être ajouté pour augmenter la puissance jusqu’à 455 chevaux et permettre un sprint de 0 à 100 km/h en seulement 4,3 secondes.

Après la version à moteur unique, la Polestar 2 à double moteur est maintenant à prédominance arrière, ce qui signifie qu’elle donne la priorité à son moteur arrière dans certaines situations, comme lors de la conduite sur autoroute, où le nouveau moteur avant peut se déconnecter complètement pour améliorer l’efficacité.

La version à double moteur peut ainsi atteindre une autonomie maximale de 270 miles (435 kilomètres).

Selon le responsable du développement du châssis du constructeur, ce passage de la traction avant à la propulsion améliorera les caractéristiques de maniabilité de la Polestar 2 et la rendra plus agréable à conduire qu’auparavant.

Des modifications du système de suspension ont également été apportées pour s’adapter au nouveau groupe motopropulseur et rendre la conduite plus confortable sur les routes cahoteuses.

Malgré l’utilisation d’une batterie plus grande, Polestar affirme que les émissions de carbone du modèle d’entrée de gamme ont été réduites de 1,1 tonne par rapport à la version 2023, ce qui devrait être confirmé dans une analyse complète du cycle de vie qui sera publiée plus tard cette année.

Les changements pour l’année-modèle 2024 sont complétés par l’ajout de caractéristiques de série telles que la recharge sans fil des appareils sur la version à moteur unique et le contenu du Pack Pilot sur la version à moteur double. Les acheteurs qui choisissent le Pack Performance auront également droit au Pack Plus sans frais supplémentaires.

Les commandes de la Polestar 2 de 2024 ont déjà commencé et les premières livraisons devraient avoir lieu cet été.