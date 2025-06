Le plus grand centre public de bornes de recharge rapide Ford se trouve au Québec

C’est à Saint-Jérôme, dans les Laurentides, qu’a été inauguré le plus grand centre public de bornes de recharge rapide Ford en Amérique du Nord.

L’endroit comprend 10 bornes de recharge rapide et 20 connecteurs.

Le site fait partie du réseau de recharge BlueOval de Ford et du Circuit électrique d’Hydro-Québec.

Ce projet a notamment été rendu possible grâce à une subvention du programme Transportez vert — Volet Borne.

Le concessionnaire Léveillé Ford, situé à Saint-Jérôme, se transforme en véritable halte de la recharge pour les véhicules électriques traversant les Laurentides. En effet, l’entreprise a inauguré le plus grand centre public de bornes de recharge rapide Ford en Amérique du Nord.

L’endroit comporte 10 bornes de recharge rapide en courant continu. Chacune d’elles est dotée de deux connecteurs et peut fournir jusqu’à 150 kW. Le site fait partie du réseau de recharge BlueOval de Ford et du Circuit électrique d’Hydro-Québec. Il est important de préciser que cette halte est accessible à tout utilisateur d’un véhicule électrique et qu’elle n’est pas réservée aux conducteurs de véhicules Ford.

Sur le plan technique, mentionnons que chaque borne est alimentée par une ligne souterraine de 1,42 mégawatt, 2 000 ampères. Dans un souci d’offrir un service de qualité, un transformateur est dédié à chaque borne.

Dans ce projet rendu possible grâce à une subvention du programme Transportez vert — Volet Borne, une attention a été portée aux besoins particuliers des électromobilistes. En effet, un espace de stationnement a été prévu afin d’accommoder les véhicules tirant une roulotte ou encore une remorque. Cet espace est plus long et évite d’avoir à décrocher la roulotte ou la remorque pour recharger son véhicule sans obstruer la circulation. Notons que l’endroit est également accessible pour une personne à mobilité réduite.

En partenariat avec Ford Canada

« Ce projet illustre parfaitement la vision commune de Ford du Canada et de Léveillé Ford en matière d’infrastructures de recharge accessibles et fiables. Il renforce l’engagement de Ford à élargir l’écosystème BlueOval et marque une étape importante vers l’électrification et un avenir durable», a confié Alejandro Orellana, Gestionnaire, recharge des véhicules électriques, Ford Canada. Rappelons que le catalogue actuel de Ford contient plusieurs véhicules hybrides rechargeables ou 100% électriques: Ford Escape PHEV, Ford Mustang Mach-E, Ford E-Transit et Ford F-150 Lightning.