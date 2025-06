Vous venez d’acquérir un premier véhicule électrique, vous prévoyez un long trajet et vous n’avez aucune idée comment trouver une borne de recharge rapide du Circuit électrique d’Hydro-Québec?

Voici la marche à suivre pour repérer une borne de recharge rapide du Circuit électrique d’Hydro-Québec.

Dans un premier temps, nous recommandons l’installation de l’application du Circuit électrique sur votre appareil mobile et la création de votre compte. De cette manière, vous aurez accès en tout temps à cet outil indispensable pour tout électromobiliste.

Ensuite, à l’aide de la carte interactive, vous pouvez sélectionner la région dans laquelle vous désirez trouver une borne de recharge rapide.

Pour vous assurer de bel et bien choisir une borne de recharge rapide, vous devez accéder aux paramètres et décocher les bornes de niveau 2. Assurez-vous que l’option des bornes rapides est bel et bien cochée. En procédant ainsi, la carte interactive n’affichera que des bornes de recharge rapide.

Histoire d’éviter les mauvaises surprises, nous suggérons également de cocher le menu “Disponibles seulement”.

Sachez que vous avez aussi la possibilité de choisir l’amplitude de la puissance de recharge désirée grâce à un curseur sur une échelle.

Comme le conseille le Circuit électrique d’Hydro-Québec, il est optimal de vérifier la puissance de recharge maximale de son véhicule afin d’éviter de payer dans le vide.

Une fois que les critères sont établis correctement, la carte interactive affiche les bornes de recharge rapide disponibles dans la région sélectionnée. Il suffit d’en choisir. Après avoir cliqué dessus, le menu affiche la possibilité de vous fournir l’itinéraire afin de vous y rendre. Cet outil est facultatif, mais il s’avère fort pratique.

Si vous envisagez de devoir vous rendre fréquemment à une borne en particulier, prenez note que l’application vous permet de cliquer sur le bouton “Favori” identifié par une étoile. Vous pourrez retrouver plus facilement cette borne par la suite.

Lorsque toutes ces étapes sont complétées, il ne vous reste qu’à vous rendre à la borne de recharge rapide sélectionnée, à stationner votre véhicule et à démarrer la recharge en utilisant l’application du Circuit électrique d’Hydro-Québec.