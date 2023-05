Essai routier Volvo V60 Cross Country 2023 : familiales > VUS toujours

Points forts Volvo V60 Cross Country 2023 :

– La V60 est une familiale raffinée et élégante, et non un VUS grossier.

– La nouvelle technologie hybride légère améliore l’efficacité globale.

– Silencieux, luxueux et d’une beauté unique à Volvo, c’est un véritable véhicule haut de gamme.

Points faibles Volvo V60 Cross Country 2023 :

– Il n’y a rien à redire.

– Volvo va probablement la tuer avant de l’électrifier complètement pour l’Amérique du Nord.

Cet article suscite de nombreuses émotions. La semaine que j’ai passée avec cette magnifique V60 Cross Country 2023 bleue denim m’a rappelé à quel point les familiales Volvo sont géniales et à quel point le constructeur suédois va probablement les abandonner avant longtemps, du moins en Amérique du Nord.

Je ne m’étendrai pas davantage sur les VUS, car les « station wagons » ont perdu le combat depuis longtemps. Il y a toutefois un espoir que de nouvelles familiales restent disponibles à l’achat dans un avenir proche, mais qu’ils soient exclusivement réservés à ceux qui ont les poches bien garnies — ce qui est plus ou moins le cas aujourd’hui. Mais tant qu’il en est encore temps, une nouvelle V60 Cross Country, dont le prix de départ est inférieur à 55 000 dollars, est encore à portée de main.

Elle est magnifique à l’intérieur comme à l’extérieur

Je ne m’étendrai pas sur les lignes sensuelles du V60, sa ligne de toit allongée et ses hanches costaudes, mais je dirai qu’aucun VUS n’est aussi agréable à l’œil qu’un break. De plus, en tant que Cross Country, il bénéficie d’améliorations visuelles qui, curieusement, le rapprochent de l’esprit d’un VUS. Mais ne nous leurrons pas, la gamme XC ou Cross Country a été introduite pour la première fois en 1997 en tant que finition de la V70.

La voiture que vous voyez sur les photos n’est pas exactement une V60 Cross Country de base. Les premières indications sont les magnifiques jantes en alliage de 20 pouces proposées en option. En montant à bord, on découvre un certain nombre d’extras inclus dans la finition Ultimate à 12 400 $ (système audio Harman Kardon, cuir Nappa, toit ouvrant panoramique, climatisation quatre zones, sièges refroidis, affichage tête haute, etc.), Bowers & Wilkins, et des sièges massants. Le montant total des dommages s’élève à environ 74 000 dollars et vaut presque le prix demandé.

Le seul hic, et nous en sommes arrivés là, est l’écran tactile de 9 pouces de série. Selon les normes de 2023 et pour le prix, c’est insuffisant. La fonction Google intégrée à l’appareil vous séduira au fur et à mesure que vous vous familiariserez avec son fonctionnement. L’IP numérique de 12 pouces est tout à fait normal, tout comme les nombreux dispositifs de sécurité. Comme toujours, les sièges sont sublimes et supérieurs. Ils sont confortables et offrent un excellent support et, à mon avis, sont de véritable chef-d’œuvres. Curieusement, le coffre de la V60 est évalué à 519 litres, mais en réalité, il est probablement 50 % plus grand, si l’on se fie à mes observations. Enfin, je renoncerais au système audio B&W et opterais plutôt pour l’optimisation Polestar Engineered.

B5 AWD hybride léger

C’est désormais le seul groupe motopropulseur du Volvo V60 Cross Country 2023. Le T8 VEHR Recharge n’est proposé qu’avec la familiale V60 non-CC, si plus de puissance est nécessaire, mais celle du B5 est loin d’être déficiente. Avec 247 ch et 258 lb.-ft. de couple provenant du moteur 2.0 L turbocompressé légèrement électrifié, la familiale se déplace avec vivacité. La boîte de vitesses automatique à 8 rapports bien étagée joue son rôle de manière experte en envoyant la puissance aux roues tout en conservant son fonctionnement souple.

L’objectif du MHEV est de supporter les opérations typiques du groupe propulseur et de limiter la consommation de pétrole. Les performances globales sont moyennes avec un sprint de 0 à 100 km/h en 6,9 secondes et une consommation moyenne estimée à 9 litres aux 100 kilomètres. J’ai obtenu une moyenne de 10,5 litres à une température plus fraîche et avec un pied droit certes plus chaud…

En termes de conduite, la V60 Cross Country est presque aussi raffinée qu’elle pourrait l’être. Les jantes de 20 pouces en option sont probablement responsables des secousses occasionnelles subies par les occupants sur les chaussées les plus mauvaises. Les jantes de base de 19 pouces avec des flancs plus épais seraient sans doute plus efficaces. La suspension pneumatique arrière incluse sert davantage à niveler le véhicule lors du transport ou du remorquage (jusqu’à 2 000 livres) qu’à assurer le confort de tous les occupants. En général, le V60 est un véhicule agréable à conduire, silencieux et luxueux.

C’est une familiale Volvo, mais elles sont toutes excellentes

Je suis clairement partial, mais aucun VUS, pas même une Mercedes-Maybach quelconque, ne me détournerait d’un break. Ils restent aussi performants et utilitaires que n’importe quel VUS, tout en étant plus élégants et prestigieux.

Et une familiale Volvo est à peu près ce qu’il y a de mieux. Il n’en reste plus qu’une poignée, Audi en tête avec l’A4, l’A6 Allroad et la RS 6, suivi par les Volvo V60 et V90, et Benz avec la Classe E. En fin de compte, tous sont excellents. Pour l’instant, j’ai un faible pour le Cross Country.