Le Mercedes-Benz GLE 2024 améliorés avec de nouvelles motorisations électrifiées

Le Mercedes-Benz GLE 2024 reçoit de nombreuses mises à jour cette année, notamment des groupes motopropulseurs électrifiés avec une batterie de 48 volts.

Toute la gamme de Mercedes-Benz GLE 2024 offrira l’électrification hybride légère

Nouvelle liste de caractéristiques pour les modèles Mercedes-Benz GLE et Mercedes-AMG

Amélioration du système d’infodivertissement Mercedes-Benz User Experience

Le Mercedes-Benz GLE 2024 arrivera sur le marché cet été avec un extérieur et un intérieur revus ainsi que de nouvelles technologies et des performances améliorées. Introduit en 2018, la génération actuelle du GLE recevra également des fonctions d’infodivertissement améliorées avec la dernière génération du système multimédia Mercedes-Benz User Experience pour 2024.

Gamme complète de groupes motopropulseurs électrifiés

Le Mercedes-Benz GLE 2024 sera proposé en versions GLE 350 4MATIC et GLE 450 4MATIC. Les deux modèles sont dotés d’une électrification légère grâce à une batterie 48 volts et d’un générateur de démarrage intégré. Le GLE 350 4MATIC est toujours animé par un moteur quatre cylindres turbocompressé de 2,0 litres qui développe 255 ch et un couple de 295 lb-pi, contre 273 lb-pi pour le GLE actuel. Il atteint 100 km/h en 7,1 secondes.

Le Mercedes-Benz GLE 450 4MATIC 2024 est équipé d’un groupe motopropulseur à six cylindres turbocompressé de 3,0 litres développant 375 chevaux et 369 livres-pieds de couple. Le GLE actuel développe une puissance de 362 chevaux et un couple de 369 livres-pieds. Le GLE 450 4MATIC de 2024 atteindra les 100 km/h en 5,6 secondes.

Les deux modèles offriront une capacité de remorquage de 3 500 kg, ou 7 700 livres.

Améliorations apportées au groupe motopropulseur du Mercedes-AMG GLE 53 4MATIC+ 2024

Le nouveau Mercedes-AMG GLE 53 4MATIC+ 2024 a également reçu son lot d’améliorations, à commencer par le capot. Toujours animé par un groupe motopropulseur à six cylindres en ligne de 3,0 litres, le GLE 53 offrira la même puissance (429 ch) avec une amélioration considérable du couple, passant de 384 lb-pi à 413.

Cela se traduira par un temps de 0 à 100 km/h plus rapide de 5,0 secondes au lieu de 5,3 pour le modèle actuel. Le groupe motopropulseur du Mercedes-AMG GLE 63 S 4MATIC+ continuera de développer 603 chevaux grâce à son V8 biturbo, ce qui permettra au SUV phare de la gamme GLE AMG d’atteindre 100 km/h en moins de 4 secondes. Les deux moteurs bénéficient également d’une électrification hybride légère.

Extérieur et intérieur revus pour le GLE 2024

Le GLE 2024 recevra un extérieur modernisé comprenant un nouveau pare-chocs avant et un bouclier avant avec de nouveaux inserts chromés traversant la grille de radiateur ainsi que les prises d’air extérieures. Les phares à DEL seront de série avec des DEL multifaisceaux en option. Il y aura un ensemble AMG Line en option avec une grille en diamant Mercedes-Benz et un pare-chocs avant et des bas de caisse plus agressifs. De nouvelles couleurs seront également proposées sur le modèle, dont le Gris Alpin solide. La taille des jantes variera de 20 à 22 pouces et un nouvel ensemble d’éclairage d’ambiance avec projection animée sera proposé.

À l’intérieur, le nouveau GLE reçoit le dernier volant Mercedes-Benz que nous avons vu sur d’autres modèles avec des commandes tactiles situées sur les deux rayons horizontaux. Les bouches d’aération reçoivent un nouveau look chromé et de nouvelles couleurs intérieures sont également proposées, notamment les combinaisons beige/noir et brun/noir. Il y a aussi deux nouveaux ports USB offerts en option qui seront situés dans l’accoudoir arrière.

Mercedes-Benz ajoute également la dernière génération du système d’infodivertissement MBUX. Il sera logé dans un écran tactile central de 12,3 pouces qui s’associe à un combiné d’instruments numériques de 12,3 pouces. La disposition est identique à celle de l’actuel GLE, mais le système dispose désormais des fonctions sans fil Apple CarPlay et Android Auto.

Le nouveau système MBUX apporte une fonctionnalité de commande vocale améliorée avec une interactivité accrue et une intelligence artificielle qui permet au système de s’adapter et d’apprendre en fonction de la façon dont l’utilisateur interagit avec le système. Le système Mercedes-Benz User Experience évoluera également en permanence grâce à des mises à jour à distance.

Nouveau mode Off-Road

Le système d’infodivertissement fournira également aux conducteurs des données pertinentes en conduite hors route grâce au nouveau mode Off-Road. Des variables telles que la pente, l’angle de roulis et l’angle de braquage seront désormais affichées. Le nouveau GLE reçoit également la fonction de « capot moteur transparent » qui a également été annoncée sur le prochain Mercedes-Benz GLC 2023. Cet angle unique offre une vue sous le capot et permet de détecter des obstacles plus facilement.

Davantage de caractéristiques de sécurité

Enfin, le Mercedes-Benz GLE 2023 reçoit un ensemble d’aide à la conduite amélioré avec plus de fonctionnalités. Le GLE proposera l’assistance active à la distance, l’assistance active à la direction et l’assistance à la signalisation routière.

Le Mercedes-Benz GLE 2024 arrivera sur le marché cet été. Les prix seront annoncés à l’approche du lancement.