Le multisegment électrique Volvo EX30 2025 officiellement dévoilé

Le Volvo EX30 2025 est le prochain véhicule électrique d’entrée de gamme de la marque.

Deux variantes à venir : moteur simple avec rouage à propulsion, deux moteurs avec rouage intégral.

L’autonomie maximale est estimée à 442,5 kilomètres.

Volvo intensifie ses efforts dans la transition vers une gamme 100 % électrique, préparant une nouvelle famille de véhicules, dont le tout nouveau multisegment Volvo EX30 2025.

Annoncé par la marque suédoise comme étant son premier petit utilitaire de luxe, bien que les Volvo XC40 et C40 Recharge soient petits eux aussi, l’EX30 est effectivement un modèle sous-compact, reposant sur un empattement de 2 649 millimètres. Sa longueur hors tout est de 4 395 mm, alors que sa largeur est de 1 836 mm et sa ligne de toit s’élève à 1 552 mm. Effectivement, l’EX30 est plus petit que les XC40 et C40, se positionnant parmi les plus minuscules au sein du groupe actuel de multisegments sous-compacts de luxe.

Toutefois, l’architecture électrique du Volvo EX30 2025 a permis aux concepteurs de maximiser l’espace intérieur, avec un dégagement pour la tête et pour les jambes à l’avant au-dessus de la moyenne du segment. L’aire de chargement est tout de même restreinte avec un volume maximal annoncé de 904 litres.

L’EX30 se distingue par la nouvelle vision du design de Volvo, conservant quand même des touches stylistiques familières. Les phares arborent toujours la forme du marteau de Thor, mais présentés avec un ensemble de petits éléments carrés. Le nez du véhicule est plutôt dégarni, arborant uniquement le logo de la marque, alors que les plis de carrosserie sur le capot ajoutent quand même un peu de caractère à la partie frontale. La portion arrière abrite un éclairage à deux paliers, avec des éléments en forme de C à la mi-hauteur et des bandes lumineuses grimpant les piliers. Le toit en verre est entièrement noir, suivant la tendance en progrès d’une apparence bicolore. L’EX30 offre une palette de cinq couleurs, dont Cloud Blue et Moss Yellow – rappelant le lichen qui pousse en Suède.

De plus, l’EX30 sera éventuellement proposé en variante Cross Country, disposant d’une garde au sol plus élevée, de boucliers de bas de caisse, de parties avant et arrière noircies ainsi que des roues de 18 ou de 19 pouces. Dans les images fournies par Volvo, l’EX30 régulier roule sur des jantes et pneus de 20 pouces.

Dans l’habitacle, le Volvo EX30 2025 poursuit l’approche minimaliste avec l’absence d’un bloc d’instruments devant le conducteur, toute l’information de voyage reléguée plutôt à l’écran tactile au centre de la planche de bord, dont l’interface fonctionne avec le système d’exploitation Google built-in. Un choix de quatre coloris est disponible dans la cabine, ainsi qu’un éclairage d’ambiance et des sons apaisants configurables.

Parmi l’équipement disponible, on note une nouvelle génération de l’assistance active au stationnement Park Pilot Assist, une clé numérique, une application mobile dédiée, une chaîne audio Harman/Kardon ainsi que des mises à jour par internet. Sans oublier la pléthore de dispositifs de sécurité avancés, puisqu’après tout, il s’agit d’un Volvo.

Quant aux motorisations, le Volvo EX30 2025 est disponible en variante à propulsion avec un seul moteur, développant 268 chevaux et un couple de 253 livres-pied, permettant un chrono 0-100 km/h en 5,3 secondes. L’autonomie est estimée à 442,5 kilomètres sur une pleine charge. Sinon, la variante à deux moteurs et à rouage intégral propose 422 chevaux et un couple de 400 livres-pied. La marque avance que le 0-100 km/h s’effectue en 3,6 secondes, faisant de ce petit utilitaire le véhicule le plus rapide de son histoire. L’autonomie pour la variante à deux moteurs s’élève à 426,5 km.

La capacité de la batterie est de 69 kWh, ou 64 kWh utilisables, alors que sa vitesse maximale de charge est de 153 kW. Selon Volvo, une recharge de 10 % à 80 % prend moins de 27 minutes.

Les prix du Volvo EX30 2025 ne sont pas encore disponibles au Canada, mais l’on promet qu’ils seront au pair avec ceux d’un utilitaire équivalent muni d’un moteur à combustion interne. En fait, aux États-Unis, le EX30 est proposé à partir d’aussi peu que 36 145 $ US, incluant les frais de transport et de préparation.

Le Volvo EX90 porte-étendard sera commercialisé en premier, et sa production devrait s’amorcer aux États-Unis tôt en 2024. Entre-temps, l’EX30 sera offert en Europe, et les acheteurs peuvent déjà commander leurs exemplaires.