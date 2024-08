Mitsubishi Canada annonce les mises à jour des modèles 2025 et confirme la disparition de la Mirage

La Mirage ne fera pas partie de la gamme Mitsubishi 2025

L’Outlander et le VEHR sont mis à jour pour la nouvelle année

Mitsubishi Canada vient d’annoncer les mises à jour de sa gamme pour 2025, mais le changement le plus important concerne le modèle qui n’existe plus. La Mitsubishi Mirage disparaît pour l’année modèle 2025, et nous ne nous attendons pas à ce que ce qui était l’une des dernières voitures neuves à bas prix revienne.

Tout d’abord, les changements. Le Mitsubishi Outlander PHEV 2025 est doté d’une nouvelle version appelée SE. Elle offre les sièges en tissu de la version de base ES, mais aussi de fausses plaques de protection argentées, des phares antibrouillard à DEL, des rails de toit, un toit ouvrant, une climatisation à trois zones, l’accès sans clé, un volant chauffant et un hayon à mains libres. Autant d’équipements très utiles pour un prix inférieur à celui de l’actuel modèle LE. L’autonomie en mode électrique reste de 61 km.

L’Outlander standard fera l’objet d’un rafraîchissement à mi-parcours cette année. Mitsubishi dit s’attendre à de nouvelles caractéristiques et à un intérieur amélioré, mais la société n’est pas prête à dévoiler tous les détails pour l’instant. Nous attendons ces informations plus tard dans l’année, avec un lancement au premier trimestre 2025.

Pour le Mitsubishi Eclipse Cross 2025, Mitsubishi ajoute l’alerte de siège arrière en équipement de série. Cette fonction a pour but d’éviter que des passagers ou des animaux de compagnie ne soient laissés sur la banquette arrière. Le RVR 2025 ajoute la même fonction de sécurité. Tous les véhicules équipés de My Mitsubishi Connect, le service de voiture connectée du constructeur, bénéficient d’un an d’essai gratuit de Remote Services et de cinq ans de Safeguard.

Revenons à la Mirage. La Mitsubishi Mirage et son petit trois cylindres a été l’une des voitures neuves les moins chères vendues au Canada au cours de la dernière décennie. Elle offre également la meilleure économie de carburant de toutes les voitures neuves au Canada qui ne sont pas hybrides. La sous-compacte à hayon sera abandonnée après l’année-modèle 2024, mais il est encore temps. Mitsubishi Canada nous a dit que la production n’est pas encore terminée et qu’elle s’attend à avoir suffisamment de voitures pour le premier trimestre de l’année prochaine avant que la Mirage ne disparaisse.

Les prix de la gamme 2025 de Mitsubishi Canada seront annoncés à l’approche de l’arrivée de chaque modèle chez les concessionnaires.