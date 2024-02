Le Mini Aceman sera dévoilé le 24 avril prochain

Le multisegment sera théoriquement un modèle à traction (deux roues motrices).

La phase de développement est terminée.

C’est une journée dédiée au dévoilement de nouveaux modèles du côté de BMW. Le constructeur allemand, propriétaire de la division britannique Mini, a également profité de l’occasion pour divulguer quelques détails additionnels sur son prochain véhicule 100 % électrique, le multisegment Aceman.

Le nouveau venu viendra en quelque sorte remplacer la défunte Clubman au sein de la gamme du constructeur. Avec ses quatre portières, ses cinq places et des dimensions légèrement différentes de celles de l’ancienne familiale, l’Aceman vient se glisser entre la Mini Cooper et le plus logeable Mini Countryman, également attendu plus tard cette année.

Le troisième modèle électrique de la marque vient d’ailleurs de compléter sa phase de développement, le multisegment qui est déjà passé par le cercle polaire arctique et le désert pour voir comment il réagissait aux températures extrêmes du globe. La climatisation, le chargement et le refroidissement de la batterie ne sont que quelques paramètres qui ont été observés durant le développement de cet autre modèle électrique.

Ajoutons que le Mini Aceman sera exclusivement électrique, le véhicule qui disposera d’une batterie d’une capacité de 54,2 kWh, ce qui veut dire que le multisegment devrait en principe être équipé du même groupe motopropulseur que dans la Mini Cooper SE. Autrement dit, le nouveau Aceman devrait profiter d’une puissance de 215 chevaux. Il est même permis d’espérer une version John Cooper Works (JCW).

On sait aussi que l’agrément de conduite, une facette chère aux ingénieurs de Mini, sera l’une des forces de ce futur multisegment de poche qui sera plus pratique que la très classique Cooper SE, limitée à deux portières et un hayon. Nous en saurons plus le 24 avril prochain, lorsque Mini lèvera le voile sur son nouvel utilitaire.