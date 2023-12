La première Mini JCW électrique paraît plus rapide, mais ne l’est pas

La Mini JCW ressemble à la Cooper SE

Pas de puissance supplémentaire ni de changement de suspension

Mini construis un modèle John Cooper Works électrique, mais ce n’est pas tout à fait le JCW que vous attendiez. La Mini Cooper SE John Cooper Works Trim 2025 est un pack d’apparence destinée à donner à la Mini alimentée par batterie l’aspect des modèles à essence haute performance.

La Mini Cooper SE 2025 en finition JCW se distingue de la Cooper SE standard. Elle possède de grands diffuseurs agressifs à l’avant et à l’arrière, des jupes latérales profondes, ainsi que le toit et les rétroviseurs rouges qui sont la marque de fabrique de JCW. La voiture sera également équipée de jantes de 18 pouces spécifiques à JCW et d’étriers de frein JCW rouge vif.

Même les feux sont spécifiques à Works. La signature lumineuse à l’avant présente deux bandes horizontales au lieu d’un éclairage plus complet sur les autres modèles SE, et les feux arrière sont dotés d’une matrice de DEL destinée à élargir la voiture.

Dans l’habitacle, le conducteur et le passager disposent de sièges en cuir synthétique avec des surpiqûres rouges, ainsi que d’un kit 2D noir et rouge sur les cartes de porte. Le côté passager du tableau de bord est orné d’un drapeau à damier, et la voiture disposera du mode de conduite Go-Kart, qui fait passer les écrans et l’éclairage de l’habitacle au rouge, tout en ajoutant un son spécifique au mode.

Mais le groupe motopropulseur, ce que nous aurions appelé les parties huileuses d’une voiture à essence, est une SE standard. Un moteur électrique de 218 ch et une batterie de 54,2 kWh qui offre une autonomie de 402 km selon le cycle WLTP.

Cooper n’aurait pas été amusé, mais il aurait probablement été étonné des progrès réalisés dans le domaine des véhicules électriques depuis son décès en 2000.

Le modèle apporte d’autres améliorations, notamment un nouvel assistant de stationnement qui vous permet de garer la voiture à l’aide de votre téléphone, ainsi que davantage de capteurs et de caméras. La version JCW a été annoncée par Mini Global, mais nous ne savons pas si et quand elle sera commercialisée aux États-Unis et au Canada.