Mini se prépare à dévoiler le multisegment électrique Aceman

Il s’agira du premier nouveau modèle de la marque depuis une décennie.

L’Aceman sera positionné entre la Cooper et le Countryman.

Ce modèle exclusivement électrique sera lancé en tant que modèle 2025.

Mini semble se préparer au lancement officiel du multisegment sous-compact Aceman, son premier nouveau modèle depuis dix ans et son premier véhicule entièrement électrique.

Présenté sous la forme d’un concept, ce futur modèle a été repéré sur les routes allemandes avec un camouflage minimal.

Il est donc évident que la version de production de l’Aceman restera fidèle au design du concept, à l’exception de ses caractéristiques les plus excentriques telles que le toit à DEL, qui sera apparemment repensé pour le produit final.

Le résultat est un petit multisegment qui ressemble à une version légèrement plus grande de la Mini cinq portes, sans l’aspect plus « robuste » du Countryman basé sur le VUS BMW X1.

À l’intérieur, l’Aceman devrait recevoir le même type d’habitacle minimaliste que celui développé pour les nouvelles Mini Cooper trois et cinq portes, ce qui signifie qu’un écran circulaire installé au centre sera le seul écran du tableau de bord. Par ailleurs, le tableau de bord sera proposé avec des motifs tricotés en tissu durable ou en cuir synthétique.

Selon Stefanie Wurst, PDG de la marque, l’Aceman remplacera indirectement la Mini Clubman, une sorte de variante familiale célèbre pour ses portes arrière séparées au milieu.

Comme l’Aceman utilisera une version étirée de la plate-forme utilisée par la Mini Cooper, il n’est pas surprenant d’apprendre qu’elle partagera également ses groupes motopropulseurs.

Cela signifie que ce modèle ne sera proposé qu’en traction avant, avec deux choix de puissance allant de 181 chevaux dans la version S à 215 chevaux dans la version SE.

La batterie standard de 40 kWh sera également partagée avec la Cooper, mais le poids supplémentaire de l’Aceman entraînera probablement une réduction de l’autonomie par rapport aux 240 miles (386 kilomètres) revendiqués par la plus petite voiture.

À partir de 2026, une version JCW plus puissante, équipée de la même batterie de 54 kWh que la version SE, rejoindra la gamme pour attirer plus directement les passionnés de conduite.

Mini s’attend à ce que la prochaine Aceman ait le plus grand attrait de tous les produits Mini, car elle se situera à cheval entre plusieurs catégories en termes de taille et de prix.

Le constructeur s’attend également à ce qu’elle se vende bien en Europe, en Asie et surtout en Chine, où elle sera fabriquée.

On ne sait pas encore si Mini a l’intention de proposer l’Aceman en Amérique du Nord, mais étant donné que l’ancienne Clubman a été vendue sur nos côtes de 2007 à 2022 (Canada) et 2024 (États-Unis), il ne serait pas improbable que le nouveau modèle atteigne les salles d’exposition canadiennes et américaines après son lancement officiel en tant que modèle 2025.

