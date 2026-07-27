Honda envisagerait un Crosstour 2.0 à motorisation hybride

Selon certaines informations, ce véhicule utilitaire hybride dérivé de l’Accord combinerait une plateforme de berline à la polyvalence inspirée d’un multisegment, tandis que Honda élargit sa gamme électrifiée.

Honda viserait un lancement en 2029 pour ce véhicule utilitaire hybride surélevé dérivé de l’Accord.

La migration d’acheteurs vers la Subaru Outback met en lumière une occasion à saisir pour Honda.

Ce nouveau modèle appuierait l’expansion à long terme des véhicules exclusivement hybrides de Honda.

Comme c’est souvent le cas chez Honda, le constructeur automobile japonais était en avance sur son temps avec un produit qui, à son époque, s’est essentiellement soldé par un échec. Dans le cas présent, Honda étudierait le retour du Crosstour, un véhicule utilitaire dérivé de l’Accord initialement lancé en 2010. Comme la dernière fois, il serait conçu pour combler l’écart entre les berlines traditionnelles et les multisegments compacts.

Le nouveau véhicule proposé conserverait la plateforme de voiture de tourisme de l’Accord, tout en ajoutant une garde au sol accrue, un hayon arrière, des roues plus grandes et des modifications à la suspension visant à offrir une plus grande polyvalence de chargement ainsi qu’une position de conduite plus élevée. La berline et sa variante surélevée devraient toutes deux utiliser la motorisation hybride de prochaine génération de Honda.

Honda n’a pas confirmé le programme rapporté. Un porte-parole de l’entreprise a refusé de commenter ses projets de produits.

Le concept reflète plusieurs réalités. Premièrement, la vision de Honda est en avance sur le marché. Deuxièmement, les consommateurs recherchent des solutions de rechange aux VUS et aux multisegments conventionnels. Troisièmement, la nouvelle Outback a laissé de la place sur le marché pour un véritable véhicule utilitaire aux allures de familiale.

Selon Edmunds, la Subaru Outback se classe constamment parmi les principaux véhicules achetés par d’anciens propriétaires de Honda depuis 2020. Honda ne propose aucun concurrent direct dans ce segment, ce qui ferait d’une version surélevée dérivée de l’Accord, autrement dit un Crosstour 2.0, un moyen potentiel de fidéliser les clients qui souhaitent davantage de polyvalence tout en demeurant au sein de la marque, ou peut-être d’inciter des propriétaires d’Outback à délaisser le plus récent modèle de septième génération.

Les analystes estiment également que le véhicule pourrait attirer des acheteurs qui délaissent les berlines conventionnelles. Sam Fiorani, vice-président des prévisions mondiales sur les véhicules chez AutoForecast Solutions, a indiqué que les ventes d’un tel modèle pourraient éventuellement surpasser celles de la berline Accord traditionnelle, alors que les préférences des consommateurs continuent de se déplacer vers les véhicules à vocation utilitaire.

Les conditions du marché ont considérablement changé depuis l’abandon du Crosstour en 2015. Ed Kim, chef de la direction d’AutoPacific, a souligné que les multisegments dérivés de voitures sont maintenant plus largement acceptés, des produits comme la Toyota Crown Signia témoignant de l’intérêt croissant des consommateurs pour les véhicules utilitaires au profil plus bas.

Le modèle utilitaire dérivé de l’Accord dont il est question cadre également avec les projets d’expansion de la gamme hybride de Honda. Le constructeur prévoit lancer 15 modèles hybrides à l’échelle mondiale d’ici 2030, tandis que plusieurs de ses principales gammes nord-américaines, notamment les Accord, CR-V, Pilot, Ridgeline et Odyssey, devraient adopter exclusivement des motorisations hybrides vers 2031. Honda développe également un nouveau V6 hybride destiné aux véhicules de plus grand format et aux modèles de luxe.

Source: Automotive News