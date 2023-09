Le Jeep Compass légèrement remanié pour 2024

La garniture de la grille de calandre est de nouvelle facture.

Il y a aussi de nouveaux designs pour les jantes.

Le 4-cylindres turbo demeure la seule option mécanique.

Le Jeep Compass est en service sous cette forme depuis l’année-modèle 2018. Déjà, la haute direction du constructeur spécialisé en conduite hors route a remanié le multisegment il y a deux saisons, mais pour 2024, il y a du nouveau… encore une fois!

Bon, il ne s’agit pas d’une révolution ici, mais bien d’un ajustement pour l’année qui vient. Le millésime 2024 offre une nouvelle garniture de calandre, ainsi que de nouveaux designs pour les jantes qui, dans ce cas-ci, peuvent atteindre un diamètre de 19 pouces dans les livrées plus cossues. Le constructeur a également enveloppé les jantes de la livrée Trailhawk avec un nouvel ensemble de pneus tout-terrain.

Mentionnons toutefois que les jantes de 19 pouces et les nouveaux pneus seront livrés ultérieurement.

Le multisegment compact sera disponible en cinq livrées distinctes : Sport, North, Altitude, Limited (avec l’option RED disponible en option) et Trailhawk (disponible avec un ensemble optionnel Trailhawk Elite). Sept couleurs de carrosserie sont au menu : Zénith argenté, Blanc éclatant, Noir diamant, Gris de mer, Bleu hydro, Rouge vif et Gris pastenague.

L’habitacle, quant à lui, est majoritairement noir, quoique la planche de bord les panneaux de portières sont livrables avec des coloris plus éclatants. L’écran tactile en plein centre de la planche de bord s’étend sur 10,1 pouces, tandis que l’écran d’informations livrable en option (derrière le volant) atteint 10,25 pouces. Le système UConnect 5 est également compatible avec les versions sans fil des suites Apple CarPlay et Android Auto.

Sous le capot, le moteur 4-cylindres turbo de 2,0-litres de cylindrée livrant une puissance de 200 chevaux et un couple de 221 lb-pi demeure la seule option au tableau, le moulin qui est accouplé à l’unique boîte de vitesses disponible, soit une unité automatique à huit rapports. Rappelons que le constructeur a remplacé le vieillissant bloc de 2,4-litres l’an dernier.

Comme c’est de plus en plus le cas dans le créneau utilitaire, le Jeep Compass est livré d’office avec un système quatre roues motrices. Le système Jeep Active Drive est installé sur toutes les versions du modèle, à l’exception du Trailhawk qui reçoit le système Jeep Active Drive Low. Le système Selec-Terrain, livré de série lui aussi, offre jusqu’à quatre modes de conduite (Auto, Neige, Sable/boue et Rochers dans la livrée Trailhawk).