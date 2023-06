Jeep démontre leur conduite autonome en tout-terrain pour la première fois

Jeep prévoit des véhicules tout-terrain autoguidés

Une vidéo montrant toutes les capacités sera diffusée dans le courant de l’année

Jeep nous donne un aperçu de sa future technologie de conduite autonome en tout-terrain. En montrant deux modèles Grand Cherokee 4xe capables de parcourir des pistes sans intervention du conducteur.

Neda Cvijetic, responsable de l’IA et de la conduite autonome, est au volant des véhicules qui sont emmenés à Moab pour la première fois. Bien qu’elle soit au volant, c’est l’ordinateur qui conduit. Il utilise un grand nombre de capteurs montés autour du véhicule.

Le clip est également peu détaillé, mais il s’agit d’une application des véhicules autonomes que nous n’avons pas vraiment vue auparavant. Nous avons vu des voitures autonomes essayer de naviguer dans le trafic de la Silicon Valley, mais les rochers et les vallées de Moab sont complètement différents.

Nous sommes certains que les puristes de Jeep se moqueront de l’idée, mais le PDG de la marque Jeep, Christian Meunier, est d’accord. « Ces systèmes avancés de conduite tout-terrain permettront à un plus grand nombre de clients, dans un plus grand nombre de pays à travers le monde, de participer à l’aventure et d’en profiter. Ces fonctions et cette technologie auront des applications réelles sur et hors piste dans un large éventail de conditions de conduite », a déclaré le dirigeant.

Une vidéo plus longue présentant l’ensemble des capacités de la technologie autonome tout-terrain devrait être diffusée dans le courant de l’été.