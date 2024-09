Le Jeep Compass 2025 reçoit une baisse de prix significative

Le Jeep Compass 2025 reçoit peu de changements pour la nouvelle année-modèle.

La version Sport de base coûte 6 020 $ moins cher qu’en 2024.

Trois des cinq déclinaisons du Compass sont plus abordables.

Le Jeep Compass 2025 est le modèle d’entrée de gamme de la marque, introduisant à peine quelques changements mineurs pour le nouveau millésime. La grande nouvelle, c’est qu’il reçoit des ajustements de prix significatifs pour le marché canadien.

Le Compass est désormais offert avec un PDSF de 34 895 $, incluant les frais de transport et de préparation. Il s’agit d’une chute de 6 020 $ par rapport à l’édition 2024, sans changements à la liste d’équipement. La version North se détaille à partir de 41 895 $, profitant d’une baisse de 1 920 $, alors que la version Altitude, disposant d’un toit de couleur assortie au lieu de noir cette année, voit son PDSF baisser de 420 $ pour se situer à 46 895 $. Les Trailhawk et Limited sont maintenant disponibles au même prix, soit 48 895 $, après des hausses respectives de 980 $ et de 80 $.

Une fois de plus, les acheteurs peuvent choisir parmi six teintes de carrosserie, bien qu’on note une différence pour le Jeep Compass 2025 : Gris de mer métallisé a été remplacée par une nouvelle couleur nommée Joose, avec une disponibilité toutefois tardive.

Toutes les variantes du Jeep Compass 2025 sont munies d’un quatre cylindres turbocompressé de 2,0 litres, développant 200 chevaux et un couple de 221 livres-pied, assorti d’une boîte automatique à huit rapports et d’un rouge intégral.

Pour le moment, le Compass doit couvrir les segments sous-compact et compact sur le marché nord-américain, alors que les Jeep Renegade et Jeep Cherokee ont tous les deux été retirés de la gamme après le millésime 2023. Toutefois, une nouvelle génération du Cherokee sera présentée l’an prochain en tant que modèle intermédiaire abordable.