Stellantis lancera un tout nouveau Jeep Cherokee l’an prochain

La prochaine génération du Jeep Cherokee devrait être dévoilée en 2025.

Le Cherokee fera partie d’un trio de multisegments intermédiaires pour la marque.

Une motorisation hybride rechargeable est attendue dans le tout nouveau Cherokee.

Lors du dévoilement mondial du Jeep Wagoneer S 100 % électrique dans la ville de New York la semaine dernière, la marque a partagé quelques détails supplémentaires à propos de ses futurs produits, dont un tout nouveau Jeep Cherokee.

En plus de présenter le Wagoneer S Launch Edition 2024 et le Jeep Wagoneer S Trailhawk Concept présentés aux médias, le PDG de Jeep Antonio Filosa a statué que la marque lancera un trio de multisegments intermédiaires au cours de la prochaine année. Dans environ trois mois, le Jeep Recon électrique sera dévoilé, et l’an prochain, on verra apparaître un autre nouveau multisegment. Bien que Filosa n’ait pas spécifiquement dit qu’il se nommerait le Cherokee, il a mentionné qu’on peut facilement deviner son nom. Il sera équipé d’un moteur à combustion, probablement doté d’un système hybride rechargeable.

Par conséquent, la gamme proposera un trio de multisegments intermédiaires : le Wagoneer S luxueux, le Recon axé sur la conduite hors route, et le Jeep Cherokee disposant d’une fourchette de prix plus abordable. Depuis sa disparition l’an dernier, et après la retraite du Jeep Renegade, le Jeep Compass fait de son mieux pour s’étendre sur trois segments en même temps, et le PDG de Jeep a avoué que la marque ne couvre que 45 % du marché en ce moment. Avec ces trois nouveaux modèles intermédiaires, et d’autres modèles en route, elle devrait être en mesure de couvrir 85 % des segments de camions légers d’ici 2027.

Filosa a également mentionné que durant le calendrier 2024, il s’est écoulé 4,2 millions d’utilitaires intermédiaires en Amérique du Nord, incluant 3,6 millions d’unités aux États-Unis. Jeep veut évidemment capitaliser sur ce potentiel.

En plus du Jeep Cherokee et des deux autres modèles intermédiaires, un Jeep électrique à 25 000 $ US devrait apparaître au cours de 2025, tout comme les Jeep Wagoneer 4xe et Grand Wagoneer 4xe hybrides rechargeables. Le type de motorisation s’est avéré un succès pour la marque jusqu’à maintenant et a attiré de nouveaux clients, alors que 75 % des livraisons de Jeep Wrangler 4xe ont été des ventes dites de conquêtes, ou des clients possédant préalablement un véhicule d’une autre marque. Dans la même veine, 50 % des livraisons du Jeep Grand Cherokee 4xe ont représenté des ventes de conquêtes.