Le développement du Genesis GV90 retardé à cause de ses portières suicide

Le Genesis GV90 fera la lutte aux modèles bien établis.

Est-ce que ce sera en 2026?

À ses débuts, la marque Genesis pouvait être considérée comme un joueur de second ordre, mais la division luxueuse du groupe coréen Hyundai s’approche drôlement du niveau offert par les marques établies, et ce, à un prix moindre. Telle est la recette coréenne.

Le prochain véhicule fortement attendu en Amérique du Nord est sans contredit le future VUS pleine grandeur GV90. L’imposant utilitaire, qui reprendra plusieurs détails du concept Neolun présenté plus tôt cette année, viendra lutter contre des modèles établis, notamment les Mercedes-Benz GLS et BMW X7 de ce monde, sans oublier les autres que sont le Cadillac Escalade ou le Lincoln Navigator, pour ne nommer que ceux-là.

Il y a toutefois un élément qui retarde actuellement le développement du plus gros des « GV » : les portières suicide. En effet, cette particularité du concept est conservée pour le modèle de production. Cette décision va sans aucun doute distinguer le GV90 au sein de ce groupe de plus en plus peuplé de gros VUS de luxe.

Selon ce que rapporte un article du KoreanCarBlog, des troubles reliés à ces portières suicide qui s’ouvrent dans les virages. Voilà une situation qu’aucun automobiliste ne veut vivre. L’absence d’un pilier B pour solidifier le châssis du véhicule oblige les ingénieurs à renforcer le reste du squelette.

Le futur GV90 pourra aussi se transformer en salon sur roues, à condition que ce dernier soit stationné. En effet, les sièges de la première rangée pourront être retournés vers l’arrière pour créer cet espace pour la discussion.

Un nouveau chauffage radiant viendra épauler le système actuel et réduire la facture de consommation de l’utilisateur.

Reste maintenant à voir si ce retard retardera la mise en production du VUS, le modèle qui était supposé s’amener en 2026.