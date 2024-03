Le Genesis Neolun est un étonnant concept de VUS électrique à trois rangées

Est-ce la première voiture avec chauffage au sol ?

Un design épuré qui préfigure le plus grand véhicule électrique de la marque.

La Genesis Magma est celle qui retiendra toute l’attention, mais le concept Genesis Neolun est le modèle le plus important pour la marque et pour les clients. Inspiré des jarres de porcelaine coréennes en forme de lune, le Neolun est un aperçu d’un VUS de grande taille de la marque.

Cette grande Genesis respire le luxe, de la signature des phares à peine visible aux roues géantes, en passant par la peinture bicolore à peine perceptible. Mais si vous n’étiez pas convaincu, il ne vous en faudrait pas plus pour ouvrir les portes arrière de style autocar et jeter un coup d’œil à l’intérieur violet profond.

Luc Donckerwolke, directeur de la création de Genesis, le décrit comme « la quintessence d’un design intemporel et d’un savoir-faire sophistiqué ». Pour une fois, il est difficile de contredire l’exécutif. Car cette voiture a fière allure.

Pour vous aider à pénétrer dans cet habitacle ouvert — il n’y a pas de montant B grâce à cette porte — des marchepieds latéraux électriques sont dissimulés. L’habitacle s’inspire encore plus de la maison en empruntant le chauffage coréen « ondol ». Dans votre maison, ondol signifie chauffage par le sol qui tire sa chaleur de la fumée qui s’écoule sous le plancher. Dans la Genesis, il s’agit de films dans le tableau de bord, les garnitures de portes, les planchers et les dossiers de sièges qui envoient de la chaleur aux occupants.

Les sièges avant se rabattent vers l’arrière si vous souhaitez discuter avec les personnes à l’arrière. Il y a aussi un grand écran flexible qui descend du pavillon si les passagers veulent regarder la télévision. Genesis appelle l’intérieur en cachemire et en cuir un mélange d’indigo royal et de soie violette. Le plancher est en bois véritable et non en moquette.

Genesis construira-t-elle cette voiture ? Probablement pas de la manière dont vous le voyez. Mais un VUS électrique de grande taille, dans la lignée des Kia EV9 et Hyundai Ioniq 7, est presque garanti.