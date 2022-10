Le Chevrolet Silverado EV 2024 en cinq questions

Le Chevrolet Silverado EV 2024, en déclinaison RST First Edition, se détaille à plus de 120 000 $ avec les frais de transport et de préparation.

La version RST First Edition dispose de 664 chevaux et un couple de plus de 780 livres-pied.

Le Silverado EV WT est disponible avec un ensemble de remorquage permettant de tirer jusqu’à 9 072 kg.

General Motors mise tous ses jetons sur sa stratégie de véhicules électriques, ayant annoncé qu’il introduira 30 modèles 100 % électriques sur le marché d’ici 2025, et deux tiers de ces modèles seront disponibles en Amérique du Nord. L’un d’entre eux est le Chevrolet Silverado EV 2024.

La camionnette pleine grandeur tout électrique est aussi l’un de trois véhicules Chevrolet dévoilés jusqu’à maintenant utilisant la technologie de batteries et de moteurs Ultium de GM. Les deux autres sont les Chevrolet Blazer EV 2024 et Chevrolet Equinox EV 2024, et les trois modèles ont récemment été présentés au dernier Salon de l’auto de Detroit.

Qu’a-t-il en commun avec les modèles Silverado conventionnels?

Presque rien. Contrairement à l’actuel Ford F-150 Lightning, incorporant une motorisation 100 % électrique dans la même architecture que celle des variantes F-150 à essence, le Silverado EV n’a rien à voir avec le Chevrolet Silverado 1500 et le Silverado HD actuellement en vente. La camionnette électrique est basée sur la plate-forme dédiée de GM, connu à l’interne sous le nom BT1. Cette dernière sert aussi de base au GMC Hummer EV ainsi qu’au GMC Sierra EV qui sera dévoilé prochainement.

De plus, le Chevrolet Silverado EV 2024 sera assemblé à l’usine Factory Zero de GM au Michigan, autrefois appelé l’usine Detroit-Hamtramck où l’on construisait les Chevrolet Volt ainsi que plusieurs modèles dotés de moteurs à combustion. Il sera assemblé aux côtés du Hummer EV et du Sierra EV, disponible uniquement en configuration à cabine multiplace.

Ses capacités seront-elles équivalentes à celles d’une camionnette conventionnelle?

Oui et non. Puisque les batteries sont lourdes dans tout véhicule électrique, et très lourdes dans les gros camions afin de procurer une autonomie convenable, on ne peut s’attendre à des capacités à couper le souffle — du moins, pour l’instant. Actuellement, Chevrolet annonce une charge utile de 590 kilogrammes ou 1 300 livres pour la version RST. Ce n’est pas beaucoup par rapport à la charge utile maximale de 943 kg ou 2 080 livres du Silverado à cabine multiplace, et à celle de 1 030 kg ou 2 270 livres du Silverado à cabine simple.

Quant au remorquage de la version RST, on l’annonce à 4 536 kg ou 10 000 livres, à la traîne vis-à-vis la capacité maximale de 5 987 kg ou 13 200 livres du Silverado à cabine multiplace.

Le Chevrolet Silverado EV 2024 en finition Work Truck ou WT dispose d’une capacité de 3 629 kg ou 8 000 livres ainsi qu’une charge utile de 544 kg ou 1 200 livres. Toutefois, une variante du WT pour les flottes avec un ensemble de remorquage permettra de traîner jusqu’à 9 072 kg ou 20 000 livres — le plaçant entre les capacités du Silverado 1500 et du Silverado HD.

Qu’en est-il de la puissance et de l’autonomie?

Le Silverado EV est disponible avec au moins deux tailles de batteries ainsi que plusieurs motorisations. La configuration Ultium Drive la plus puissante se retrouve dans la version RST First Edition du Chevrolet SIlverado EV 2024, disposant de deux moteurs développant 664 chevaux et un couple dépassant les 780 livres-pied — lorsque le mode Wide Open Watts est activé. GM avance que la camionnette peut accélérer de 0 à 96 km/h (0 à 60 mi/h) en moins de 4,5 secondes. Le Silverado EV WT est plus docile avec une puissance totale de 510 chevaux et un couple de 615 livres-pied. D’autres choix de motorisations seraient proposés après le lancement initial.

Avec la plus grosse batterie, les Silverado EV RST et WT offrira une autonomie maximale de plus de 644 kilomètres, promet GM. On assume que les bloc-batteries plus petits permettront une autonomie variant de 402 à 483 km, mais rien n’a encore été confirmé à cet égard.

Les RST et WT obtiendront également une prise de recharge rapide avec une vitesse maximale de 350 kW, permettant aux propriétaires d’ajouter environ 160 km d’autonomie en 10 minutes. Si lesdits propriétaires parviennent à trouver une borne de 350 kW, bien entendu.

Une autre caractéristique intéressante, c’est la borne de 10,2 kW disponible en option, comme une génératrice intégrée à même la caisse du camion, mais qui s’alimente à même la batterie et procure du courant pour faire fonctionner outils, glacière ou autre appareil électrique selon nos besoins. C’est similaire à ce que propose l’actuel Ford F-150.

Quelles sont les autres caractéristiques notables?

Le Chevrolet Silverado EV 2024 comprend un coffre à l’avant, nommé eTrunk, avec un couvercle à commande électrique. Ce point de rangement à l’épreuve des intempéries et verrouillable peut transporter une valise de voyage, alors que des accessoires sont disponibles faciliter le chargement sur mesure d’objets. Une suspension pneumatique permet à la camionnette d’être soulevée ou abaissée de deux pouces dans chaque direction, et ce qui doit être une première pour un véhicule de production, d’immenses roues et pneus de 24 pouces sont livrables. Une direction aux roues arrière facilite les manœuvres de stationnement.

Le Silverado EV dispose aussi d’une cloison rabattable nommée Multi-Flex Midgate, similaire à ce qui était offert sur l’ancienne camionnette Chevrolet Avalanche. Le mur arrière de la cabine peut s’ouvrir pour allonger la caisse — passant de 5 pieds 11 à plus de 9 pieds. Un hayon Multi-Flex est aussi disponible, fonctionnant sensiblement de la même façon que celle sur les Silverado conventionnels. En ouvrant la cloison et en abaissant le hayon, on se retrouve avec une longueur de caisse de 10 pieds et 10 pouces.

Dans l’habitacle, le Silverado EV propose une instrumentation numérique pour le conducteur de 11 pouces, un écran tactile multimédia de 17 pouces et un affichage tête haute de 14 pouces. Les mises à jour par internet sont possibles, et les propriétaires peuvent utiliser l’appli Ultium Charge 360 pour trouver des bornes de recharge et planifier leurs trajets. Le système de conduite semi-autonome Super Cruise du constructeur est également livrable.

Combien coûtera cette camionnette électrique?

Les premières variantes du Silverado EV à arriver sur le marché au printemps de 2023, ce sont les unités Work Truck destinées aux flottes. Leurs prix ne sont pas encore connus, mais elles sont équipées de la plus grosse batterie.

Le Chevrolet Silverado EV 2024 en finition RST First Edition arrive à l’automne de 2023, se détaillant à 119 948 $ avant les frais de transport et de préparation, qui devraient avoisiner les 2 000 $.

Le Silverado EV WT d’entrée de gamme, muni de la plus petite batterie, ouvre le bal à 52 448 $ avant les frais de transport et de préparation. D’autres variantes, dont le Silverado EV Trail Boss, suivent de près.