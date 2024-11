Le chef du design de Hyundai nous ouvre son carnet de dessin

Avant d’aboutir avec un véhicule de production, d’innombrables croquis sont gribouillés. En marge du dévoilement du nouveau VUS électrique à trois rangées de Hyundai, l’Ioniq 9, EcoloAuto a eu accès au carnet de dessin de Simon Loasby (vice-président senior et chef du centre de design de Hyundai).

Dans ce carnet aux gribouillages infinis, on a pu y voir de près quelques études de styles, de forme et de proportion qui ont notamment mené au Hyundai Ioniq 9 2026.

En analysant ce que contient ce carnet, on comprend mieux l’inspiration de la turbine pour créer les jantes de l’Ioniq 9 2026.

De plus, Simon Loasby et son équipe ont étudié la forme d’un bateau pour créer la portion arrière qui est relativement effilée. D’ailleurs, on se rappellera que la Buick Riviera de troisième génération se voulait une interprétation de la forme “boat-tail” plus de 50 ans avant l’Ioniq 9.

Enfin, parmi les inspirations qui ont mené à la concrétisation du projet du Hyundai Ioniq 9 et qu’on a pu apercevoir dans le carnet de dessin de M. Loasby, mentionnons l’alphabet coréen. Hyundai est un constructeur automobile basé en Corée du Sud et qui tend de plus en plus à mettre de l’avant ses racines.

À titre informatif, Simon Loasby a notamment œuvré pour Volkswagen en Chine ainsi que chez Bentley et Rolls-Royce avant de mettre à profit son talent et son expertise chez Hyundai.