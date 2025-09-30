Le Cayenne Électrique donne un aperçu des futurs habitacles de Porsche

L’habitacle du futur Cayenne Électrique a été dévoilé avant son extérieur.

Ce modèle offrira la plus grande surface d’affichage jamais vue sur une Porsche, avec jusqu’à trois écrans occupant la majeure partie du tableau de bord.

Un affichage tête haute à réalité augmentée et un assistant vocal propulsé par l’IA sont également inclus.

Avant son lancement plus tard cette année, Porsche a dévoilé l’habitacle du futur Cayenne Électrique, nous donnant une idée de ce à quoi nous attendre pour ses autres modèles à venir.

En effet, l’entreprise affirme que l’habitacle du Cayenne Électrique présente son « habitacle du futur », ce qui signifie que ce que nous voyons ici sera probablement transposé quasi intégralement aux autres modèles de la gamme lorsqu’ils seront remplacés au cours des prochaines années.

Ce nouvel habitacle met davantage l’accent sur les écrans que les modèles précédents de la marque, offrant la plus grande surface d’affichage jamais vue sur une Porsche.

Bien que le Cayenne Électrique ait le même nombre d’écrans que le modèle à essence actuel, soit jusqu’à trois avec l’écran passager en option, leur taille a augmenté.

Devant le conducteur se trouve le combiné d’instruments numérique, désormais logé dans un écran incurvé de 14,5 pouces qui enveloppe subtilement le conducteur, à l’instar de celui que l’on trouve dans la voiture de sport électrique Taycan. Comme toujours chez Porsche, cet écran conserve le thème rond pour les cadrans et place l’indicateur de puissance au premier plan.

Le changement le plus notable en matière d’écrans dans le Cayenne Électrique est l’écran central appelé « Flow Display », qui s’incurve en bas pour rejoindre la console centrale. Cet écran fonctionne avec un nouveau système d’exploitation qui inclut plusieurs fonctionnalités supplémentaires par rapport aux systèmes Porsche actuels, comme les « Modes d’ambiance » (Mood Modes), qui adaptent l’éclairage, le son, la climatisation et les fonctions des sièges pour offrir une expérience de conduite plus relaxante ou plus stimulante.

La Clé Numérique Porsche est également désormais disponible, permettant de verrouiller, déverrouiller et conduire le Cayenne Électrique en utilisant un téléphone comme clé du véhicule. Cela permet également au propriétaire de partager la clé avec jusqu’à 7 conducteurs différents qui pourraient avoir besoin d’un accès temporaire à la voiture.

Un assistant vocal propulsé par l’IA est aussi une nouveauté, et Porsche affirme que ce système peut comprendre des commandes complexes de manière plus fiable que les technologies précédentes.

L’écran pour le passager optionnel de 14,9 pouces permet de contrôler certaines fonctions du véhicule, d’accéder à des applications et de diffuser des vidéos en continu, même lorsque le véhicule est en mouvement, sans distraire le conducteur.

Enfin, l’affichage tête haute utilise la réalité augmentée pour projeter des instructions de conduite, telles que les indications de navigation virage par virage, directement sur la surface de la route, créant ainsi une surface d’affichage effective de 87 pouces.

Cinq thèmes de couleurs pour les écrans sont liés aux « Modes d’ambiance » : Noir, Bleu, Vert, Rose et Argent. Ces teintes peuvent également être assorties aux 13 options de couleurs pour la sellerie en cuir ou en Race-Tex.

Combiné à quatre ensembles intérieurs et cinq ensembles d’accentuation, cela fera du Cayenne Électrique le VUS Porsche le plus personnalisable jamais conçu.

Les ajouts physiques à l’habitacle de ce futur modèle incluent des sièges arrière à réglage Électrique de série, des accoudoirs et des panneaux de porte chauffants, ainsi qu’un toit en verre coulissant en option, qui comprend une fonction électrochrome permettant de le faire passer de transparent à opaque par paliers. Il s’agit également du plus grand toit panoramique jamais installé sur une Porsche.

Bien que les écrans aient remplacé plusieurs boutons physiques dans ce nouveau cockpit, le constructeur automobile affirme avoir trouvé un bon équilibre entre les affichages et les commutateurs, mais cela devra être confirmé une fois que le Cayenne Électrique arrivera sur nos routes plus tard cette année.