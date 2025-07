Le prototype électrique du Porsche Cayenne établit une référence pour les VUS à Shelsley Walsh

Le Cayenne électrique quasi prêt pour la production établit un record de temps pour un VUS et démontre sa capacité de remorquage lors d’essais au Royaume-Uni.

Le prototype du Cayenne électrique a gravi la côte de Shelsley Walsh en 31,28 secondes, établissant un record pour un VUS.

La suspension Porsche Active Ride a assuré la stabilité sur ce parcours étroit à pente de 16,7 % en Angleterre.

Richard Hammond a remorqué plus de trois tonnes avec le Cayenne.

Porsche a fait progresser les essais de son futur Cayenne 100 % électrique en l’amenant sur la mythique côte de Shelsley Walsh, en Angleterre. Sans grande surprise, le VUS a établi un nouveau record pour sa catégorie.

Dans le cadre d’un tournage lié au programme mondial d’essais de Porsche, Gabriela Jílková, pilote de simulateur et de développement pour l’équipe TAG Heuer Porsche Formula E, a conduit le Cayenne électrique camouflé sur le parcours étroit de 914 mètres. Dès sa première tentative, Jílková a complété l’ascension en 31,28 secondes, abaissant de plus de quatre secondes le précédent meilleur temps enregistré par un VUS.

« Le parcours est exigeant et ne pardonne pas les erreurs. Il n’y a aucune zone d’échappatoire et très peu de marge pour corriger. Mais la suspension active confère au nouveau Cayenne une stabilité et une précision remarquables. Je me suis sentie en pleine confiance tout le long », a-t-elle déclaré.

Le prototype était équipé du système Porsche Active Ride, un châssis actif qui maintient la carrosserie parfaitement à niveau même en freinage, en virage ou en accélération. Au premier point de mesure, à 18,3 mètres du départ, le Cayenne électrique a franchi la marque en seulement 1,94 seconde — une performance habituellement réservée aux monoplaces chaussées de pneus de course. Selon Michael Schätzle, vice-président de la gamme de produits Cayenne, le groupe motopropulseur et les équipements du véhicule d’essai étaient déjà conformes aux spécifications de production, bien qu’un réglage final soit encore en cours.

Au-delà des performances, Porsche a aussi démontré la polyvalence du Cayenne électrique durant le même séjour. Le célèbre animateur britannique Richard Hammond a utilisé le prototype pour remorquer sa Lagonda de 1931, pesant plus de deux tonnes, de Hereford jusqu’à son garage. Avec la remorque, la charge totale frôlait trois tonnes. Hammond a affirmé que « le Cayenne a géré ça sans effort ».

Porsche a précisé que le Cayenne électrique a été conçu avec une structure, un groupe motopropulseur et une gestion thermique robustes, permettant une capacité de remorquage allant jusqu’à 3,5 tonnes (plus de 7 700 lb) selon la configuration, soit comparable aux modèles à moteur thermique actuels. « Nos clients ont toujours apprécié la grande utilité du Cayenne », a indiqué Schätzle. « Nous ne voulions donc faire aucun compromis dans le développement du modèle entièrement électrique. »

Schätzle a ajouté que Porsche continuera d’offrir des Cayenne à moteur thermique et hybride puissants dans la prochaine décennie, alors que l’électrification permet d’établir de nouvelles références en matière de performance sans sacrifier l’usage quotidien. Le prototype sera présenté publiquement au Festival of Speed de Goodwood, en Angleterre, du 10 au 13 juillet.