Le Cadillac Escalade IQL aperçu au Michigan

Le modèle allongé est attendu quelque part en 2025.

Le design du Cadillac Escalade IQL est différent à l’arrière.

Il s’agissait d’un secret de polichinelle, mais voilà, la version allongée du très attendu Cadillac Escalade IQ vient d’être aperçue sur les routes du Michigan. Le constructeur de luxe américain entend certainement capitaliser sur la notoriété du modèle, le plus imposant des VUS Cadillac qui a toujours été offert avec un empattement plus long.

D’ailleurs, l’actuel Cadillac Escalade à motorisation thermique peut toujours être commandé sous cette forme plus longue, cette dernière qui porte l’appellation ESV.

Dans ce cas-ci, on parle plutôt du Cadillac Escalade IQL, et à l’instar de son équivalent « court », le modèle plus long adopte un design relativement exclusif vers l’arrière. En effet, le pilier C est résolument plus large – à la manière de celui intégré à la silhouette du Chevrolet Traverse –, ce dernier qui est même accompagné de cette bande chromée qui surplombe les deux portières avant de redescendre vers le bas de la fenestration arrière.

Au moment d’écrire ces lignes, on ne sait pas si les feux de position arrière seront accompagnés d’un deuxième bloc illuminé par-dessus la ceinture de caisse, comme c’est le cas pour l’Escalade IQ.

Le nouveau modèle plus logeable devrait arriver quelque part en 2025. L’Escalade IQL viendra compléter la gamme Escalade qui compte déjà quelques livrées, tant du côté thermique que l’électrique.

Selon Automotive News, l’Escalade IQL est presque aussi long que l’Escalade ESV à moteur V8.