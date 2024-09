Cadillac Optiq 2025: son échelle de prix est divulguée

Cadillac, la marque américaine de véhicules de luxe, est sur le point de débarquer avec un nouveau véhicule 100% électrique: l’Optiq. Et on connaît maintenant son prix.

L’Optiq 2025 devient le nouveau modèle électrique d’entrée de gamme chez Cadillac.

Sa production débutera cet automne.

Son prix de base est établi à 59 999 $.

À l’automne l’année dernière, Cadillac a dévoilé un premier aperçu de l’Optiq 2025 qui a finalement été officiellement présenté au printemps cette année. Voilà qui est maintenant venu le temps de connaître son échelle de prix.

À partir de 59 999 $

D’emblée, il importe de préciser que la gamme du nouveau Cadillac Optiq 2025 comporte quatre versions: Luxury 1 AWD, Sport 1 AWD, Luxury 2 AWD et Sport 2 AWD. Les versions Luxury 1 AWD et Sport 1 AWD affichent toutes les deux un prix de départ de 59 999 $. Quant aux versions Luxury 2 AWD et Sport 2 AWD, leur prix est de 63 999 $.

Cette échelle de prix en fait le véhicule électrique le plus accessible sous la bannière de Cadillac.

Au passage, rappelons que le Cadillac Optiq 2025 est bâti sur la plateforme électrique Ultium de General Motors. Le constructeur promet une autonomie de 482 kilomètres grâce à une batterie dont la densité est de 85 kWh.

La production débutera sous peu

Du même coup, la marque américaine a également annoncé que la production du Cadillac Optiq 2025 débutera cet automne. Il est prévu que les premiers exemplaires arrivent chez les concessionnaires du Québec vers la fin de la présente année.