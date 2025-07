L’attente tire à sa fin : la Hyundai IONIQ 6 N sera dévoilée au Festival of Speed le 10 juillet

Hyundai ne pouvait choisir meilleur endroit que le Festival of Speed de Goodwood, en Angleterre, pour lever le voile sur sa nouvelle berline électrique haute performance : l’IONIQ 6 N. On s’attend à une puissance frôlant les 650 chevaux.

Hyundai publie une nouvelle série d’images de la berline

Le modèle sera dévoilé lors du célèbre Festival of Speed

Le châssis a été entièrement revu pour offrir un niveau de performance maximal

Comme prévu depuis la présentation de la version rafraîchie de l’IONIQ 6 2026, la déclinaison haute performance estampillée N est sur le point d’être révélée. Le concept RN22 de 2022 avait déjà donné un avant-goût du projet, mais les choses se précisent. Depuis plusieurs semaines, le constructeur entretient le suspense avec des images et des bribes d’informations.

Un design affûté et une aérodynamique soignée

Côté design, plusieurs éléments distinctifs sautent aux yeux : des pare-chocs redessinés, des voies élargies – probablement pour accueillir des pneumatiques plus imposants. À titre d’exemple, la IONIQ 5 N repose sur des pneus 275/35R21 ; il est donc plausible que la 6 N hérite du même format.

Les jantes seront également exclusives, mais l’élément visuel le plus marquant reste sans doute l’imposant aileron fixé au coffre. Notons que l’IONIQ 6 2026 a perdu le becquet intégré à la lunette arrière au profit d’un nouveau spoiler type « queue de canard », plus imposant et fonctionnel.

Un châssis repensé pour la piste

Les derniers teasers révèlent davantage d’éléments techniques, mettant en lumière une conception axée sur les sensations de conduite et la performance sur circuit. Parmi les principales nouveautés, une suspension entièrement revue, avec une géométrie optimisée : centre de roulis abaissé, chasse allongée et amortisseurs électroniques à détection de course (ECS) pour un meilleur contrôle de la caisse et de l’adhérence.

L’expérience de conduite est également bonifiée grâce à une version améliorée des systèmes N e-Shift et N Active Sound+, désormais disponibles dans tous les modes de conduite. Ces dispositifs, déjà salués sur l’IONIQ 5 N, recréent la sensation d’une boîte de vitesses classique avec passages simulés et un “N Ambient Shift Light” qui indique le moment idéal pour changer de rapport, même de manière virtuelle.

Un mode « Drift » plus affûté

Le système N Drift Optimiser bénéficie lui aussi d’un réglage étendu. Conçu pour un usage sur piste, il permet au pilote d’ajuster précisément le comportement du véhicule en fonction de son niveau de maîtrise en drift, offrant ainsi une gestion optimisée des dérapages contrôlés.

Une puissance encore mystérieuse

La fiche technique complète n’a pas encore été révélée, mais tout porte à croire que l’IONIQ 6 N dépassera sa petite sœur en matière de puissance. Les estimations évoquent une cavalerie combinée de plus de 650 chevaux, avec un mode « Boost » qui pourrait temporairement frôler les 700 chevaux.

L’attente est donc presque terminée pour les amateurs de sensations fortes et de performance électrique. La Hyundai IONIQ 6 N sera officiellement dévoilée le 10 juillet 2025, sur le célèbre tracé du Festival of Speed de Goodwood.