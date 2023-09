L’arrivée du Tesla Cybertruck pourrait renforcer de la fidélité des clients de la marque

Le prochain Tesla Cybertruck pourrait renforcer la fidélité des clients de la marque, alors que le marché des véhicules électriques s’agrandit à vue d’œil.

Le taux de fidélité de la marque Tesla est de 68%, et atteint 90% pour ceux qui achètent un autre véhicule électrique.

Le lancement anticipé du Cybertruck offre aux propriétaires de Tesla une nouvelle option au sein de la marque.

Les marques concurrentes de VÉ commencent lentement à s’imposer, avec Rivian, Mercedes et BMW en tête.

Les propriétaires de Tesla ont depuis longtemps démontré une fidélité inébranlable à la marque, avec seulement 10% d’entre eux se tournant vers d’autres marques de véhicules électriques (VÉ) telles que Rivian, Mercedes-Benz et BMW. Cependant, la prochaine introduction du Tesla Cybertruck pourrait encore renforcer cet engagement, en offrant une nouvelle option de véhicule au sein de la famille Tesla.

Malgré l’impressionnante fidélité des clients de Tesla, sa gamme actuelle de véhicules, composée de deux berlines et de deux VUS, est limitée en termes de variété. C’est là que le Cybertruck intervient. Comme le souligne S&P Global Mobility, qui surveille les statistiques de fidélité de la clientèle de Tesla, le lancement du Cybertruck pourrait être essentiel pour retenir les enthousiastes de Tesla davantage, tout en attirant de nouveaux adeptes.

Kent Chiu de S&P Global Mobility a détaillé l’importance d’élargir le portefeuille de Tesla, soulignant comment le Cybertruck et d’autres futurs modèles, comme la Roadster de deuxième génération, peuvent inciter les propriétaires actuels à explorer différents véhicules au sein de la marque. Cependant, le défi pour Tesla est de rapidement commercialiser ces véhicules.

Le taux actuel de fidélité de Tesla est notable. Environ 68% des propriétaires de Tesla restent fidèles à la marque lors de l’achat d’un nouveau véhicule. Ce chiffre grimpe à un impressionnant 90% lorsqu’ils choisissent un autre VÉ, indiquant la position dominante de la marque à mesure que l’industrie s’oriente vers la mobilité électrique.

Cependant, avec le marché des véhicules électriques devenant de plus en plus compétitif, Tesla est confrontée au défi de maintenir sa position dominante. Lorsque les propriétaires de Tesla optent pour une autre marque, des choix tels que Rivian, Mercedes et BMW gagnent en popularité, bien qu’ils ne représentent collectivement qu’un faible pourcentage.