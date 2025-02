L’Ariya de Nissan conserve son rabais de 5 000 $ pour février

L’Ariya de Nissan est le seul VÉ à profiter du rabais Nissan.

Il ne devrait pas être affecté par les contre-tarifs d’Ottawa.

Même si la nouvelle guerre commerciale monopolise l’actualité en ce moment, il ne faut pas oublier un autre élément qui est entré en vigueur dans les derniers jours. En effet, depuis samedi, les véhicules électriques vendus en sol québécois ne sont plus admissibles aux rabais gouvernementaux, quelle que soit la provenance.

On savait déjà que le rabais fédéral n’est plus offert depuis le 10 janvier dernier, mais depuis quelques jours, le rabais québécois est également mis sur la glace. Mais, la bonne nouvelle, c’est que les constructeurs, inondés de plaintes et de véhicules électriques désormais moins alléchants, se voient obligés de contre-attaquer avec un rabais maison.

Le dernier en lice est Nissan qui poursuit son rabais de 5 000 $ sur tous les multisegments Ariya, et ce, à l’ensemble du réseau de concessionnaires au Canada pour tout le mois de février.

Nissan n’a pas inclus la vieillissante Leaf à ce rabais, elle qui est moins dispendieuse que l’Ariya, qui a presque des airs d’Infiniti à côté de la citadine électrique.

Rappelons que le constructeur nippon, qui est déjà aux prises avec une restructuration majeure, a rejoint ses concurrents Volkswagen et Hyundai quelques jours à peine après l’annonce du retrait du rabais fédéral pour le programme iVZÉ.

Il sera intéressant de voir si ce 5 000 $ de Nissan restera en place lorsque les soi-disant incitatifs de Québec reviendront sur la table au mois d’avril prochain.

Au moment d’écrire ces lignes, il n’y a que très peu de chances que l’Ariya soit affecté par les contre-tarifs imposés par le Canada, pour donner suite à l’offensive menée par le gouvernement de Donald Trump dans les derniers jours. En effet, le multisegment électrique est produit au Japon, le pays au Soleil Levant qui n’est pas visé par les États-Unis et ses tarifs douaniers de 25 %.