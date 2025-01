Nissan réduit la production de deux modèles populaires

Le ralentissement des ventes entraîne une réduction du nombre de voitures nécessaires

L’Altima et le Rogue perdront une équipe dans leurs usines.

Nissan s’attend à ce que ce changement soit temporaire.

Nissan réduit la production de deux de ses plus grands modèles. L’abandon de la deuxième équipe dans deux de ses usines réduira la production de la Nissan Altima et du multisegment Nissan Rogue et entraînera la suppression de plus de 1 500 emplois dans ces usines, rapporte Automotive News.

Le Rogue et l’Altima sont les modèles les plus vendus de la marque aux États-Unis. Ensemble, ils ont représenté 42 % des ventes de l’entreprise aux États-Unis l’année dernière, soit environ 365 000 unités. Mais les ventes des deux modèles ont baissé l’année dernière, d’environ 9,5 % pour le Rogue et de 11 % pour l’Altima.

David Johnson, directeur de la fabrication de Nissan Amérique du Nord, a qualifié cette réduction de « réaction momentanée » à la demande. « Nous constatons que le marché est très difficile pour certaines gammes de produits », a déclaré M. Johnson. « Les taux d’utilisation des usines ne sont pas très favorables en ce moment, en particulier si l’on considère le modèle à deux équipes.

La réduction de la production à une seule équipe augmentera l’efficacité, mais comme les deux équipes actuelles ne tournent pas à plein régime, la production ne sera pas réduite de moitié comme on pourrait le penser. La source de la nouvelle estime que les deux usines produiront environ 63 000 véhicules de moins par an grâce à cette nouvelle mesure.

Jusqu’à 1500 indemnités de départ volontaire seront proposées aux travailleurs horaires de l’usine. Nissan a déclaré qu’elle ne prévoyait pas de licenciements si un nombre insuffisant d’employés acceptait l’offre.

Nissan prévoit toujours de construire des modèles électriques à l’usine de Canton, à partir de 2028. L’entreprise s’efforce toutefois d’avancer au moins l’un des modèles afin d’éviter d’en lancer deux en même temps. Nissan a également indiqué qu’elle réintégrerait une deuxième équipe dans son usine de Smyrna lorsqu’elle commencera à y construire un Rogue VEHR en 2027.