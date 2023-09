Jeep Recon en Europe : Le tout-terrain électrique ayant dans sa mire le Land Rover Defender

Jeep annonce le Recon, un véhicule tout-terrain électrique destiné à rivaliser avec le Land Rover Defender, dont le lancement est prévu en 2025 dans le cadre de la revitalisation européenne de Jeep.

Dans le cadre de sa stratégie de revitalisation de sa présence en Europe, Jeep a dévoilé son nouveau tout-terrain électrique, le Recon, destiné à concurrencer le Land Rover Defender. Prévu pour un lancement en 2025, le Recon offrira près de 600 chevaux et une autonomie entièrement électrique estimée à environ 600 kilomètres. Ce véhicule est conçu pour être l’équivalent électrique de l’emblématique Jeep Wrangler.

Il est intéressant de noter que le Recon partagera des éléments fondamentaux avec le Jeep Wagoneer S, un autre véhicule anticipé pour 2025. Avec l’ajout récent du compact Jeep Avenger, ces nouveautés porteront l’offre européenne de Jeep à sept modèles d’ici le milieu de la décennie. De plus, un quatrième véhicule électrique, évoqué par le PDG Christian Meunier, offrira un aperçu de la future direction de Jeep. Des images préliminaires suggèrent que ce véhicule ciblera un segment de marché plus abordable.

Le Recon et le Wagoneer S plus haut de gamme seront parmi les premiers modèles construits sur la nouvelle architecture STLA Large de Stellantis. Bien que le constructeur reste discrets sur les spécifications techniques précises, un temps d’accélération impressionnant de 0 à 100 km/h en seulement 3,5 secondes a été confirmé pour les deux modèles.

Fabriqué aux États-Unis, le Recon rend hommage aux Jeeps tout-terrain classiques, offrant des options comme des portes amovibles et une structure décapotable, rappelant le Wrangler. Antonella Bruno, directrice européenne de Jeep, a précisé que bien que le Recon complète le Wrangler, ils occuperont des places distinctes dans la gamme de Jeep, puisque le Recon s’adresse à un segment de marché différent.

Malgré la décision actuelle de Jeep de ne pas concurrencer directement Land Rover au Royaume-Uni et en Europe, Bruno a exprimé sa confiance en la solide réputation de la marque et son potentiel pour attirer des clients de marques telles que Volkswagen et Mini. Mettant de l’avant l’engagement de Jeep envers son héritage 4×4, Bruno a également souligné l’ambition mondiale de la marque : être le leader du segment 4×4 en matière d’électrification.