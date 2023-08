Land Rover pourrait lancer un modèle plus petit basé sur le Defender en 2027

Des rapports veulent que ce modèle soit basé sur la plateforme EMA électrifiée.

Un nom possible serait Defender Sport, selon la nomenclature habituelle de la marque.

Ce modèle sera probablement électrique, mais il pourrait aussi être hybride.

La marque Defender, nouvellement séparée de Land Rover, pourrait ajouter un nouveau modèle plus petit basé sur l’actuel VUS du même nom à sa gamme en 2027.

Des rapports montrent que l’entreprise travaille sur une variante plus petite de son modèle le plus robuste, dans une stratégie qui pourrait être similaire à ce que Ford a fait avec le Bronco et le Bronco Sport.

Cette hypothèse est crédible, car Land Rover l’a déjà fait à maintes reprises avec un certain nombre de ses modèles, tels que le Range Rover et le plus petit Range Rover Sport, ainsi que le Discovery et le plus petit Discovery Sport.

Un futur Defender Sport devrait être construit sur la nouvelle plateforme EMA électrifiée qui permettra à Jaguar et Land Rover, ou JLR comme l’entité est désormais connue, de lancer des VUS entièrement électriques dans la seconde moitié de la décennie.

Cette plateforme supportera une architecture de 800 volts qui permettra des vitesses de charge allant jusqu’à 350 kW, le taux le plus rapide actuellement supporté par les infrastructures de charge publiques en Amérique du Nord.

Cela dit, il est possible que le prochain modèle soit un VUS hybride ou hybride rechargeable, car Land Rover souhaite conserver cette technologie pendant quelques années encore, en particulier sur les marchés où les véhicules entièrement électriques ne sont pas encore très populaires.

Selon Autocar, le Defender Sport sera plus court d’environ 420 millimètres (16,5 pouces) que l’actuel Defender 110, ce qui signifie qu’il ne sera que légèrement plus long que le Defender 90 à deux portes, bien qu’il soit équipé de quatre portes pleines.

Apparemment, ce modèle à venir sera lié à la prochaine génération de Range Rover Velar et Evoque ainsi qu’au Discovery Sport, qui utiliseront tous la même plate-forme à partir de la fin de la décennie.

Source : Autocar