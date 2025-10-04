Après la Hurracan Sterrato, Lamborghini promet des modèles encore plus flyés

Lorsqu’il est question de l’univers de Lamborghini, on fait référence à un monde où rien ne se fait comme ailleurs. Longtemps, le constructeur italien a profité d’une certaine exclusivité (avec les Ferrari, Aston Martin et autres du genre) en matière de haute performance, mais c’est moins le cas aujourd’hui.

Jadis, rien n’arrivait à la cheville d’une Miura, d’une Countach, d’une Diablo.

Lamborghini souhaite offrir plus de modèles déjantés

La clientèle peut s’attendre à plus d’options de personnalisation à l’avenir

Tous les modèles sont susceptibles d’être examinés pour recevoir un traitement spécial

Aujourd’hui, la réalité est qu’une quantité de modèles à travers l’industrie proposent aussi des niveaux de performances impressionnants lorsque vient le temps de sortir le chrono pour une mesure au 0-100 km/h.

Que reste-t-il à Lamborghini ? Offrir le nec plus ultra en fait de qualité, mais aussi de design, sans oublier la performance, car le constructeur travaille toujours à repousser ses propres limites.

En fait, l’idée est de repousser les limites à tous les niveaux, afin de trouver une nouvelle façon de se démarquer.

Et c’est exactement ce que la compagnie vient de promettre.

Après avoir vu ses modèles Hurácan Sterrato et Hurácan STO connaître du succès, Lamborghini promet qu’elle va nous proposer des variantes encore plus cinglées.

En entrevue avec le site Autocar, Federico Foschini, le directeur des ventes et du marketing de la marque italienne, a déclaré : « du point de vue de la marque, ces modèles (les versions de l’Hurácan) offrent des occasions immenses. Je pense que nous n’avons pas suffisamment exploité la chose. Par exemple, il est possible d’aller plus loin avec la Sterrato. Je pense qu’à l’avenir, nous allons saisir cette opportunité à un moment donné. »

Faisant allusion au retour de la Sterrato, Federico Foschini a ajouté ceci : « Nous savons que tout est prêt. Le marché est là ». Tout ce que la compagnie a à faire, a-t-il précisé, c’est de passer à l’action et de réaliser un modèle qui va plus loin.

« Nous ne voulons pas seulement améliorer ce que l’on offre, nous voulons surprendre. »

Le responsable a aussi laissé entendre que la compagnie pourrait lancer des éditions limitées du VUS Urus, ainsi que de la nouvelle Revuelto, plutôt que de simplement opter pour le remplacement de l’Hurácan et de la Temerario.

Il a ensuite ajouté quelque chose d’intéressant, qui montre à quel point la compagnie est à la recherche de solutions qui sortent des normes : « Nous sommes toujours à la recherche de solutions folles à tous les chapitres. Par exemple, avec l’Urus, nous sommes allés à Pikes Peak. Nous avons également présenté un Urus destiné uniquement à la course (version ST-X). »

Une autre des choses que la compagnie souhaite faire, c’est d’offrir plus d’options de personnalisation pour ses modèles. Généralement, la clientèle adore. En prime, c’est aussi une façon de faire croître les profits. Un exemple concret est le nouvel atelier de peinture qui a pris forme à l’usine de Sant’Agata. Là-bas, 400 teintes sont proposées pour les Revuelto et Temerario.

On le mentionnait en introduction, il s’agit d’un autre monde.

Chose certaine, il sera intéressant de voir quel genre de bibitte la compagnie va accoucher pour nous en mettre plein la vue.