Lamborghini et Ducati collaborent à développer un système de communication avancé

Lamborghini soutient le système de communication innovant de Ducati entre moto et voiture, visant à améliorer la sécurité routière grâce à une meilleure connectivité des véhicules.

· Le Consortium Moto Connectée (CMC) pilote le développement des systèmes de connectivité entre motos et voitures pour une sécurité accrue.

· Lamborghini a fourni un Urus pour les simulations de Ducati afin de tester le nouveau système de communication.

· Le prototype technologique de Ducati affiche des signaux d’alerte pour prévenir les motocyclistes des dangers potentiels.

Dans une collaboration récente, Lamborghini s’est associée à Ducati pour élaborer un système de communication de pointe entre moto et voiture, mettant l’accent sur des normes de sécurité renforcées pour les motocyclistes. Ducati, dont le siège social est à Bologne, a joué un rôle clé lors d’une démonstration sur le circuit de Lausitzring en Allemagne. Organisé par le Consortium Moto Connectée (CMC), l’événement a présenté les avancées en matière de connectivité moto-voiture.

Le CMC, une alliance de fabricants de véhicules à deux roues de premier plan, a été créé en 2016 pour intégrer les motos dans le paysage de la mobilité connectée. Alors que les constructeurs automobiles explorent les technologies de communication de véhicule à véhicule (V2V) depuis un certain temps, la mission du CMC est de standardiser l’échange d’informations entre motos et voitures, compte tenu des dynamiques spécifiques des motos.

L’association de Ducati avec le CMC dès sa création a été déterminante. Les membres ont commencé par analyser les accidents les plus fréquents et graves entre voitures et motos. Cette analyse a identifié les scénarios où une meilleure connectivité serait la plus bénéfique. L’objectif principal était de minimiser les temps de réaction du système, car la capacité à prévenir de le comportement de l’une ou l’autre des parties peut réduire considérablement les risques d’accident.

Pour valider l’efficacité du système, Lamborghini a soutenu la recherche de Ducati en fournissant un Urus pour des tests pratiques. Ducati s’est concentrée sur trois scénarios d’accidents à haut risque où les motos restent cachées aux véhicules venant en sens inverse ou où les motocyclistes manquent de visibilité. Dans ces contextes, la communication entre véhicules, complétée par des capteurs intégrés, promet de réduire les occurrences d’accidents.

Ducati, en partenariat avec des fournisseurs tels que Bertrandt pour le matériel et Nfiniity pour le logiciel, a introduit un prototype doté d’un écran supplémentaire sur la moto. Cet écran affiche des dangers potentiels, alertant le motocycliste en temps réel.

Les démonstrations à Lausitzring, menées conjointement par Ducati et Lamborghini, ont mis de l’avant trois cas : IMA (Assistance au Mouvement à l’Intersection), LTA (Assistance au Virage à Gauche) et DNPW (Avertissement Ne Pas Dépasser). Chaque cas illustre des scénarios de trafic spécifiques, qu’il s’agisse d’intersections à visibilité limitée ou de manœuvres de dépassement, et montre comment le nouveau système de communication peut alerter le conducteur ou le motocycliste des dangers imminents.