Lamborghini illumine Monterey avec le dévoilement du Lanzador électrique

Un aperçu de l’avenir électrique des Ultra GT

Lamborghini dévoile le Lanzador, une vision de la future Ultra GT électrique à hautes performances.

La technologie de pointe comprend la propulsion tout électrique, l’aérodynamique active et un contrôle innovant de la dynamique de conduite.

Le design s’inspire des vaisseaux spatiaux, avec des proportions futuristes et un intérieur unique centré sur le pilote.

Lamborghini a dévoilé le concept Lanzador lors du Monterey Car Week. Ce véhicule est une déclaration d’intention, qui dessine les contours d’une quatrième Lamborghini de série qui devrait électrifier le monde de l’automobile en 2028.

Le Lanzador n’est pas seulement un exercice de design innovant, c’est l’incarnation de la stratégie « Direzione Cor Tauri » de Lamborghini en faveur de la décarbonisation et de l’électrification. Cette stratégie a débuté avec le dévoilement de la Revuelto V12 hybride rechargeable. Stephan Winkelmann, PDG d’Automobili Lamborghini, a résumé l’ambition de ce véhicule en déclarant : « Avec le quatrième concept de modèle, nous ouvrons un nouveau segment automobile : l’Ultra GT. »

Qu’est-ce qui distingue le Lanzador ? Il s’agit d’une GT à garde au sol élevée, dotée d’une configuration 2+2 places, qui met l’accent sur la pureté, la technicité et la clarté du design. Sa mission est de répondre aux besoins d’une population croissante de passionnés de technologie en associant les sensations d’une super voiture de sport à la facilité de conduite au quotidien.

Des avancées en matière de technologie et de design

D’un point de vue technologique, le Lanzador offre plus qu’un simple aperçu de l’avenir. Il est doté d’une transmission entièrement électrique avec un moteur électrique à haute puissance spécifique sur chaque essieu, ce qui permet une conduite adaptative dans des conditions variables. La transmission intégrale est également équipée d’un système de vectorisation active du couple sur l’essieu arrière, ce qui promet un comportement dynamique dans les virages. Une batterie haute performance de nouvelle génération permettra au véhicule de ne pas faire de compromis en matière d’autonomie.

Rouven Mohr, directeur technique de Lamborghini, a souligné que la transition vers l’électrification n’équivaut pas à une dilution des performances renommées de la marque. Lamborghini envisage un avenir où les composants matériels, les logiciels et les systèmes de contrôle fonctionneront de concert, annonçant une ère de contrôle intégré de la dynamique de conduite.

Le Lanzador place également le conducteur aux commandes, rappelant la sensation que procure le pilotage d’un avion. Un nouveau système de contrôle de la dynamique de conduite, une aérodynamique active et une suspension active offrent au conducteur un contrôle et une réactivité sans précédent.

Visuellement, le Lanzador est une évolution de l’ADN du design de Lamborghini. Inspiré par les vaisseaux spatiaux et les modèles légendaires de Lamborghini tels que le Sesto Elemento et la Murciélago, il arbore une silhouette révolutionnaire. Le design extérieur, décrit par Mitja Borkert, responsable du design chez Lamborghini, comme « courageux et inattendu », est complété par un aménagement intérieur qui allie harmonieusement la philosophie de conception de la marque « se sentir comme un pilote » à des solutions utilitaires innovantes.

Présenté dans une couleur liquide spécialement conçue, baptisée Azzurro Abissale, à l’occasion du Monterey Car Week, le Lanzador représente un pas en avant décisif pour Lamborghini. Il ne s’agit pas d’un simple concept, mais du signe avant-coureur d’un véhicule de série qui verra le jour à Sant’Agata Bolognese en 2028, Lamborghini se préparant à l’expansion nécessaire pour faciliter sa production.