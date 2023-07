Lamborghini dévoile le prototype de course d’endurance hybride SC63 au Goodwood Festival of Speed

Lamborghini dévoile son prototype de course hybride, le SC63, marquant ainsi une étape importante vers l’électrification du sport automobile.

Lamborghini Squadra Corse lance le prototype hybride SC63.

La SC63 participera aux championnats du monde d’endurance de la FIA et de l’IMSA en 2024.

Un partenariat avec Iron Lynx est établit pour faire rouler la voiture dans des courses internationales.

Aujourd’hui, Lamborghini Squadra Corse célèbre une étape importante de son histoire avec le dévoilement de la SC63, son premier prototype hybride de course d’endurance, au Festival de vitesse de Goodwood. Ce développement remarquable marque l’adoption proactive par Lamborghini de la technologie hybride dans le sport automobile, soulignant l’engagement de la marque en faveur de l’innovation et de la haute performance.

La SC63, prête à courser sur les pistes de la classe Hypercar du Championnat du monde d’endurance FIA 2024 et de la classe GTP de la Coupe d’endurance IMSA WeatherTech Sports Car Championship, est l’incarnation de la stratégie Direzione Cor Tauri de Lamborghini. Cette stratégie, dévoilée en 2021, vise à électrifier l’ensemble de la gamme de modèles Lamborghini d’ici à la fin 2024, sans compromettre les performances ou l’expérience de conduite exaltante synonyme de la marque.

Stephan Winkelmann, président-directeur général de Lamborghini, annonce que la SC63 est la voiture de course la plus avancée jamais produite par Lamborghini. La SC63 n’est pas seulement un prototype hybride, mais une manifestation de la vision de Lamborghini pour l’avenir de la mobilité haute performance. C’est un pas vers le summum du sport automobile, qui place la Lamborghini Squadra Corse sur la scène mondiale.

La SC63, propulsée par un tout nouveau moteur V8 biturbo de 3,8 litres développé par les ingénieurs de Lamborghini, témoigne de l’ingéniosité et des prouesses techniques de la marque. Sa configuration en V, associée à un aérodynamisme méticuleusement développé, garantit une adhérence et une maniabilité optimale, que ce soit pour un seul tour ou pour des courses de longue distance.

Cependant, les ambitions de la SC63 ne se limitent pas au circuit. Rouven Mohr, directeur technique de Lamborghini, souligne que la SC63 représente un défi passionnant d’un point de vue technique et humain. Le développement de cette voiture de course hybride va permettre à Lamborghini de poursuivre sa quête d’excellence technique, en la poussant à élever constamment ses standards et à en informer les futures voitures de série.

Le design de la SC63 est un mélange harmonieux de fonctionnalité et d’identité de marque. Mitja Borkert, responsable du design de Lamborghini au Centro Stile, résume ce concept en déclarant que l’objectif était de créer une voiture qui soit immédiatement reconnaissable comme étant une Lamborghini. La carrosserie, ornée du vert familier Verde Mantis et du noir Nero Noctis, rend hommage à l’héritage de Lamborghini tout en repoussant les limites de l’innovation.

En 2024, la SC63 participera au championnat du monde d’endurance de la FIA et aux courses du championnat d’endurance nord-américain de la série IMSA. Sous la direction des experts d’Iron Lynx, une équipe connue pour ses prouesses en sport automobile, la vision de Lamborghini pour l’avenir de la mobilité haute performance prendra vie, peignant les pistes de course du monde entier dans des nuances de vert et de noir. Ce projet ambitieux marque non seulement un nouveau chapitre dans l’histoire de Lamborghini, mais aussi un pas décisif pour l’avenir du sport automobile.