Lamborghini confirme que la deuxième génération de l’Urus sera équipée d’un groupe motopropulseur hybride V8

Lamborghini a annoncé que la deuxième génération de son très populaire VUS Urus était en cours de développement et que son lancement était prévu après 2026. Le prochain modèle sera équipé d’un groupe motopropulseur hybride V8 et conservera la stratégie de partage de la plateforme avec le groupe Volkswagen.

Le système hybride du nouvel Urus devrait s’appuyer sur le V8 haute performance de l’Urus SE récemment présenté. Federico Foschini, directeur du marketing et des ventes de Lamborghini, a souligné les avantages de l’utilisation de plates-formes avancées et partagées : « Nous serions stupides de ne pas continuer à utiliser quelque chose qui est au sommet de sa technologie. Pour nous, c’est un avantage jusqu’à ce que nous ne soyons plus en mesure de fabriquer une voiture au sommet de sa forme. »

La plate-forme de l’Urus de nouvelle génération s’inspirera des innovations du groupe VW, notamment des mises à jour préparées pour les VUS haut de gamme tels que le Porsche Cayenne et l’Audi RS Q8. M. Foschini a ajouté : « Nous continuerons à utiliser la plateforme, car le groupe continue à innover et nous voulons en tirer parti. »

La récente confirmation par Porsche d’une plate-forme de Cayenne fortement modernisée souligne l’investissement continu dans les technologies hybrides et de combustion. Oliver Bloom, PDG de Porsche, a déclaré que le Cayenne de troisième génération serait mis à niveau et vendu avec des versions entièrement électriques jusqu’en 2030 au moins. Ces développements influenceront probablement le design et les capacités du futur Urus.

Le prochain Urus rejoindra une gamme axée sur l’hybride qui comprend le Revuelto et les supercars Temerario à venir. Ces trois modèles seront équipés de moteurs à combustion hybride.

La société s’est également tournée vers un avenir entièrement électrique, prévoyant d’introduire la Lanzadore, une GT électrique, vers la fin de la décennie. Cependant, Lamborghini n’a pas l’intention de développer un VUS entièrement électrique dans un avenir proche. Le constructeur veut plutôt s’assurer que chaque modèle offre une expérience de conduite unique.