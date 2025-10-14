Alfa Romeo dévoile le Tonale 2026 au style renouvelé et à la version Sport Speciale

Le Tonale 2026 d’Alfa Romeo gagne des roues de 20 pouces, de nouvelles couleurs intérieures et une voie élargie

Le Tonale 2026 introduit la version Sport Speciale avec des roues de 20 pouces et un intérieur en Alcantara noir et perle.

De nouvelles couleurs extérieures font leur apparition : Rosso Brera, Verde Monza et Giallo Ocra; un toit noir est offert en option.

Toutes les versions profitent d’un habitacle revu avec une option de cuir rouge, des surpiqûres contrastantes et des sièges plus confortables.

Alfa Romeo présente le Tonale 2026, un VUS compact au style mis à jour, aux versions élargies et à de nouveaux éléments extérieurs et intérieurs. Le modèle rafraîchi arrivera dans les salles d’exposition nord-américaines vers la fin de 2025, et les détails de prix seront annoncés ultérieurement.

Avant d’aller plus loin, cette annonce ne contient pas de détails sur le Tonale VEHR. Nous avons contacté Alfa Romeo pour obtenir plus d’informations. Par ailleurs, les ventes du Tonale ont chuté de 47 % depuis le début de l’année par rapport à 2024, avec 210 unités vendues contre 396 l’an dernier.

Le Tonale 2026 adopte une nouvelle face avant, dominée par une calandre scudetto concave inspirée de l’Alfa Romeo 33 Stradale. Elle est encadrée de prises d’air inférieures plus agressives qui accentuent la largeur visuelle du véhicule. Un porte-à-faux avant réduit et des voies élargies renforcent sa prestance.

La palette de couleurs extérieures s’élargit à huit teintes. Les nouvelles, Rosso Brera, Verde Monza et Giallo Ocra, rejoignent les classiques Alfa Black, Milano White et Misano Blue.

L’habitacle profite de nombreuses améliorations. Pour la première fois, un cuir rouge est offert en option, en plus du cuir noir. Les modèles Tonale intègrent maintenant des surpiqûres contrastantes sur le tableau de bord, les panneaux de portières et l’accoudoir central.

La nouvelle version Sport Speciale se distingue par ses roues à trois trous de 20 pouces, des garnitures extérieures argentées et des étriers de frein Brembo noirs lustrés. Un toit noir contrastant est proposé en option sur toutes les versions.

L’intérieur de la Sport Speciale présente des sièges en Alcantara noir et perle avec surpiqûres blanches et un tableau de bord assorti. Tous les sièges avant offrent un réglage électrique à huit positions, un soutien lombaire à quatre réglages, ainsi que des fonctions de chauffage et de ventilation.

Le Tonale 2026 conserve son moteur quatre cylindres turbo de 2,0 litres développant 268 chevaux et 295 lb-pi de couple, jumelé à une boîte automatique à neuf rapports et au rouage intégral Q4 de série. Le Tonale VEHR est animé par un moteur quatre cylindres turbo de 1,3 litre combiné à deux moteurs électriques pour une puissance totale de 285 chevaux et un couple de 347 lb-pi.

La maniabilité bénéficie d’un rapport de direction de 13,6:1, de voies avant et arrière élargies et de la suspension à double mode en option. Le freinage peut être amélioré grâce à des freins Brembo avant à quatre pistons.

Le Tonale 2026 sera offert en versions Sprint, Veloce et Sport Speciale.

La version de base Sprint comprend des accents extérieurs noirs lustrés, des roues de 18 pouces, des sièges en tissu et un éclairage à DEL. Le groupe Premium en option ajoute du cuir perforé noir ou rouge, un éclairage d’ambiance et un hayon mains libres.

La version Veloce reçoit des roues de 19 pouces, des palettes de changement de rapport en aluminium, des étriers Brembo rouges et la suspension à double mode. L’intérieur gagne des sièges en cuir perforé ventilés.

L’arrivée du Tonale 2026 au Canada et dans le reste de l’Amérique du Nord est prévue pour la fin de 2025. Les prix et les spécifications complètes seront dévoilés à l’approche du lancement.