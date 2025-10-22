Tesla dévoilera sa nouvelle Roadster avant la fin de l’année, encore une fois

Tesla confirme son intention de présenter la nouvelle génération de Roadster d’ici la fin de l’année, avec des performances extrêmes selon son designer.

Tesla vise une accélération de 0 à 100 km/h en 2,1 secondes et une vitesse de pointe de 400 km/h, désormais peu impressionnants.

Le Roadster fera ses débuts avant la fin de 2025, selon une entrevue du designer en chef dans un balado.

Le véhicule promet une autonomie de 1 000 km et un couple de 10 000 Nm (7 375 lb-pi), selon le site australien de Tesla.

Tesla prévoit de dévoiler sa nouvelle génération de Roadster avant la fin de l’année, selon le designer en chef de la marque, Franz von Holzhausen. L’échéancier a été confirmé au cours d’une entrevue dans un balado, marquant la plus récente mise à jour depuis la première présentation du véhicule en 2017.

Holzhausen a déclaré que le Roadster serait présenté « cette année », ajoutant que le véhicule a été conçu pour repousser « les limites de la physique ». L’entreprise prévoit une démonstration publique de ses capacités en 2025.

Le PDG Elon Musk a souvent mis de l’avant les cibles de performance du Roadster dans ses déclarations passées, laissant entendre que le véhicule dépasserait les définitions traditionnelles d’une voiture. « Il n’y aura jamais d’autre voiture comme celle-ci, si l’on peut même l’appeler une voiture », a-t-il publié l’an dernier sur X. Il a également affirmé que le Roadster pourrait être « la démonstration de produit la plus hallucinante de tous les temps ».

Des constructeurs comme BYD et Rimac ont récemment établi des références déjà vertigineuses. En Allemagne, la BYD Yangwang U9 Xtreme a récemment atteint près de 500 km/h lors d’essais sur piste, dépassant largement la vitesse maximale annoncée du Roadster.

Le site canadien de Tesla continue d’afficher les spécifications de performance du Roadster 2.0, incluant une accélération de 0 à 100 km/h en 2,1 secondes, une vitesse de pointe de 400 km/h et une autonomie estimée de 1 000 km. Les détails supplémentaires mentionnent un couple aux roues de 7 375 lb-pi et un temps d’accélération sur un quart de mille de 8,8 secondes.

Les prétentions de Tesla paraissent désormais bien modestes. De plus, un dépôt de réservation de base de 64 000 $ a de quoi rebuter.

Le projet Roadster avait été initialement présenté en 2017 comme le successeur du tout premier véhicule de série de Tesla, produit à partir de 2008. Toutefois, le développement a connu de nombreux retards, l’entreprise ayant donné priorité à d’autres projets, notamment le Cybertruck peu performant, les versions renouvelées des Model 3 et Model Y, le logiciel de conduite autonome intégrale (Full Self Driving) et le futur robotaxi.