La ville de New York met en œuvre une directive historique pour les véhicules électriques de covoiturage pour 2030

La ville de New York impose le passage complet à des flottes de véhicules de covoiturage électriques, ce qui en fait la première grande ville à le faire.

New York impose des flottes de véhicules électriques pour le covoiturage d’ici à 2030.

L’initiative « Green Rides » nécessite le passage à des véhicules électriques ou à des véhicules adaptés.

Uber et Lyft, qui représentent 78 000 véhicules de covoiturage dans la ville, s’engagent à passer au tout électrique d’ici à 2030.

Dans le cadre d’une initiative révolutionnaire en faveur du développement durable, la ville de New York a franchi une étape importante en devenant le premier grand centre urbain à imposer l’adoption obligatoire de flottes de véhicules électriques pour le covoiturage d’ici à 2030. Le maire Eric Adams et David Do, commissaire de la Commission des taxis et limousines (TLC), ont présenté l’initiative « Green Rides », qui prévoit la conversion de la flotte de véhicules électriques ou de véhicules accessibles aux fauteuils roulants au cours de la prochaine décennie.

Cette stratégie s’appuie sur les incitations fédérales et étatiques existantes, qui devraient favoriser l’adoption des véhicules électriques et ouvrir progressivement la voie à une parité de prix entre les véhicules électriques et les véhicules traditionnels à moteur à combustion interne d’ici à 2027. En outre, la réglementation de l’État a imposé que toutes les nouvelles voitures de passagers, camionnettes et VUS vendues dans l’État soient exemptes d’émissions d’ici 2035. Compte tenu de la demande évidente de licences de véhicules TLC, la mise en œuvre de conditions préalables financières et juridiques propulsera les conducteurs de véhicules de covoiturage vers la transition vers le véhicule électrique.

L’introduction progressive de l’initiative « Green Rides » débutera en 2024, imposant que 5 % des trajets effectués, y compris ceux effectués par des services de covoiturage de premier plan comme Uber et Lyft, utilisent des véhicules électriques ou des véhicules adaptés aux fauteuils roulants. Ce pourcentage passera progressivement à 15 % en 2025, à 25 % en 2026, puis augmentera chaque année de 20 points de pourcentage, pour aboutir à une transition complète vers une flotte entièrement électrique d’ici à 2030.

Les principales plateformes de covoiturage Uber et Lyft, qui représentent collectivement 78 000 véhicules de covoiturage dans la ville, se sont toutes deux engagées à achever leur transition vers les véhicules électriques d’ici l’année butoir de 2030. Josh Gold, directeur principal de la politique publique et de la communication d’Uber, s’est dit impatient de collaborer avec le TLC à la réalisation du projet zéro émissions de la ville de New York qui améliore l’expérience des conducteurs, des usagers et de la communauté urbaine dans son ensemble.

La ville fait également des progrès notables dans l’amélioration de son infrastructure de recharge, avec environ 200 chargeurs rapides et 1 000 chargeurs de niveau 2 pour véhicules électriques désormais accessibles au public. Les efforts de collaboration entre le département des transports de la ville de New York et les entreprises du secteur privé visent à élargir rapidement l’éventail des options de recharge pour répondre à la croissance du parc de véhicules électriques.

L’objectif de New York est de réduire de moitié les émissions liées au transport d’ici 2030. Une analyse menée par la TLC souligne que les véhicules sous licence de l’agence contribuent actuellement à environ 4 % des émissions totales des véhicules de la ville. L’initiative Green Rides a été saluée par les dirigeants locaux, le président de l’arrondissement de Brooklyn, Antonio Reynoso, ayant souligné son rôle dans l’élaboration d’un avenir urbain durable.