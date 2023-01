La Toyota Corolla dépasse la Honda Civic comme voiture la plus vendue au Canada en 2022

La Toyota Corolla est la nouvelle voiture la plus vendue au Canada

Pour la première fois depuis 1997, une voiture autre que la Honda Civic domine les ventes de voiture au Canada

33 096 unités de la Toyota Corolla ont été vendues en 2022

Pour la première fois en plus de deux décennies, il y a du nouveau au sommet du palmarès des voitures les plus vendues au Canada. C’est la Toyota Corolla qui a été la plus populaire auprès des acheteurs canadiens en 2022, dépassant son éternelle rivale de près de 3 400 unités. La Honda Civic occupait la première position depuis 1997.

Un total de 33 096 unités de la Corolla ont trouvé preneur l’an dernier tandis que la Civic a été vendue à 29 722 unités selon l’Automotive News Data Center, soit 3 374 unités de moins que la Corolla.

La Honda Civic a toutefois terminé au deuxième rang des ventes de voitures au Canada, dépassant la Hyundai Elantra (24 559 unités vendues), la Kia Forte (11 942) et la Toyota Camry (10 226). La Nissan Sentra (8 257), la Mazda3 (8 044), la Kia Rio (6 054), la Volkswagen Jetta (5 745) et – étonnamment – la Chevrolet Malibu (5 271) complètent le top 10.

Ce qui est encore plus remarquable que le changement de garde au sommet des ventes automobiles canadiennes, c’est la baisse significative des ventes d’une année à l’autre pour tous les modèles de la liste. À l’exception de la Malibu, qui mérite d’ailleurs son propre article pour ses résultats en 2022…

Même le nouveau numéro un n’a pas été épargné par les problèmes de production et d’approvisionnement qui ont continué à affliger l’industrie en 2022. Les ventes de la Toyota Corolla ont chuté de 17,3 % l’an dernier, une baisse importante par rapport aux plus de 40 000 unités vendues en 2021. Malheureusement pour la Civic, les problèmes de production et d’inventaire ont été encore plus importants chez Honda, les ventes de la berline compacte du constructeur ayant chuté de 31,8 %. La Civic était clairement la voiture la plus populaire en 2021 avec 43 556 unités vendues.

Cela rend probablement le résultat final encore plus frustrant pour Honda. La Honda Civic de 11e génération redessinée n’a pas perdu la faveur des consommateurs canadiens, bien au contraire. Cependant, il n’y avait tout simplement pas assez de véhicules pour répondre à la demande l’an dernier.

Quant à la Toyota Corolla, elle s’approchait de la Civic et se démarquait des autres berlines compactes du segment depuis un certain temps déjà. L’ajout de la version hybride a et une gamme rafraîchie comprenant une version à hayon redessinée ont probablement aidé la Corolla à combler l’écart avec la compacte de Honda.

Le directeur des relations publiques de Toyota, Romaric Lartilleux, nous a dit que la Corolla hybride représentait environ 10 % des ventes totales de Corolla en 2022, tandis que la version à hayon en représentait 15 %.

Avec seulement 3 000 modèles séparant les deux compactes, il sera intéressant de voir comment se dérouleront les ventes en 2023. Il est plus que probable que tout se jouera une fois de plus sur la question de savoir qui aura le moins de problèmes de production.