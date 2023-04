La riposte électrique de Honda commence en 2025

Honda est conscient de son retard en matière d’électrification.

Une nouvelle plateforme dédiée sera lancée en 2025.

Il faut s’attendre à un nouveau multisegment électrique de taille moyenne chez nous.

Le constructeur Honda, avec son PDG en tête, M. Toshihiro Mibe, est bien conscient de son retard en matière d’électrification. Le principal intéressé l’a d’ailleurs admis à l’occasion de la rencontre annuelle d’information de Honda.

Pour renverser la vapeur, Honda veut baser cette réorganisation massive sur de nouveaux modèles, de meilleures batteries, des logiciels puissants et une interface conducteur transformée. Honda compte aussi dédier davantage ses usines à l’assemblage de véhicules électriques. Qui plus est, cette nouvelle annonce va s’accélérer à partir de 2025.

Les dirigeants présents à cette réunion annuelle ont également avoué que les marques automobiles chinoises avaient fait des progrès importants durant la pandémie de la COVID-19, même qu’elles étaient en avance sur le progrès de Honda.

Bien entendu, la haute direction de la marque songe déjà à « riposter » à cette offensive électrique. D’ailleurs, d’ici 2030, Honda prévoit atteindre une capacité de production mondiale d’environ deux millions de véhicules électriques et à piles à combustible. D’ailleurs, le but de ne plus vendre de véhicule à combustion interne d’ici 2040 est toujours au programme.

C’est en 2025 que Honda entend lancer sa nouvelle plateforme électrique maison. Rappelons qu’à l’heure actuelle, les deux premiers VÉ nord-américains du groupe seront basés sur la plateforme Ultium développée par General Motors. Le Honda Prologue sera le multisegment le plus accessible, tandis que l’Acura ZDX constituera l’option plus luxueuse.

Mais, à partir de 2025, le constructeur nippon veut que sa nouvelle plateforme dédiée fasse partie de l’alignement nord-américain, et ce, pour des véhicules de taille moyenne à grande. Clairement, d’autres multisegments électriques signés Honda sont en route pour notre continent.

Honda a aussi déclaré que pour le marché chinois, le but était de supprimer toute option purement thermique de l’alignement local dès 2027 pour se concentrer sur une gamme purement électrique dès 2035 là-bas.

Il faut aussi prévoir un nouveau système d’exploitation automobile développé par Honda, et ce, d’ici 2026. Ce qu’il faut comprendre, c’est que Honda veut suivre d’autres constructeurs dans cette course aux services, Honda qui a l’intention d’offrir ceux-ci pendant toute la durée de vie du véhicule.