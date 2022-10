Honda dévoile l’apparence du VUS électrique Prologue

Le Prologue arrivera sur le marché pour l’année modèle 2024

Ce VUS a été codéveloppé avec General Motors

Il aura une taille similaire à celle du Passport actuel

Honda a publié les premières images officielles qui montrent l’extérieur et l’intérieur du Prologue, son premier modèle entièrement électrique qui sera vendu en Amérique du Nord à partir de l’année modèle 2024.

Un certain nombre d’images artistiques nous ont donné une idée de l’apparence de ce modèle il y a quelques mois, mais les nouvelles photos confirment l’apparence finale de la version de production.

Le Prologue présentera un style extérieur assez conservateur qui ne rend pas évident qu’il s’agit d’un VÉ. Cela est dû principalement au panneau noir qui relie les phares et la calandre inférieure qui semble avoir de véritables prises d’air au bas du pare-chocs.

Sur le côté, de subtiles moulures noires lustrées au niveau des passages de roue font partie du langage stylistique « Neo-Rugged » que Honda inaugure sur ce modèle.

Le traitement de l’arrière marque un changement pour Honda puisque le logo traditionnel de la marque est remplacé par une version stylisée de l’écriture HONDA, similaire à certains modèles récents de Lexus.

À l’intérieur, le Prologue adopte un style plus moderne qui se démarque également des autres véhicules Honda avec ses deux grands écrans qui surmontent le tableau de bord minimaliste.

Les boutons physiques pour le système de climatisation ont été conservés, mais la plupart des autres fonctions semblent être accessibles par le système d’info divertissement.

Il est difficile de s’en rendre compte sur les photos, mais Honda affirme que le Prologue offrira un espace intérieur généreux puisqu’il sera de taille similaire à l’actuel Passport, ce qui signifie qu’il se placera au-dessus du nouveau CR-V dans la gamme de la marque.

Une partie des commandes du Prologue révèle sa filiation avec General Motors, notamment le levier des clignotants et le levier de vitesse.

En effet, le Prologue a été codéveloppé avec GM et il utilise la plateforme Ultium du constructeur américain, ce qui signifie qu’il sera mécaniquement similaire au Cadillac Lyriq et aux futurs Chevrolet Blazer EV et Equinox EV.

Honda n’a pas encore révélé les détails mécaniques de ce modèle, mais il sera très probablement proposé dans une configuration à moteur unique, à l’avant ou à l’arrière, ainsi que dans une configuration AWD à double moteur.

De plus amples informations seront publiées en 2023, avant le lancement commercial du VUS électrique, qui pourrait avoir lieu dans les premiers mois de 2024.