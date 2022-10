Le modèle de production de l’Acura ZDX s’inspirera fortement du concept Precision

– Le concept Precision a été révélé en août dernier.

– Il partage un certain nombre d’éléments de design avec le Honda Prologue.

L’Acura ZDX est co-développé avec GM et utilisera sa plateforme EV globale alimentée par des packs de batteries Ultium. Acura a révélé pour la première fois en août dernier que le nom ZDX reviendrait dans un avenir proche sous la forme d’un VUS électrique haut de gamme.

D’après les images partagées par Automotive News, le nouvel Acura ZDX semble s’inspirer fortement du Precision Concept. La partie avant ressemble au concept Precision EV, tout comme le profil général du VUS. L’article indique également qu’il partage certains éléments structurels avec le crossover électrique Lyriq de Cadillac, ce qui est logique. Des allusions au Honda Prologue récemment dévoilé peuvent également être vues dans le ZDX.

Ni Honda ni Acura n’ont révélé les dimensions du Prologue ou du ZDX, mais il semble clair que le concept et le prototype partagent une empreinte avec le multisegment de taille moyenne MDX bien plus qu’avec le RDX légèrement plus compact. Le Lyriq aussi est d’un format intermédiaire.

Compte tenu des similitudes entre l’Acura ZDX et la Cadillac Lyriq, il est probable que les deux véhicules partagent certains composants du groupe motopropulseur. Nous pouvons donc supposer que les configurations à un ou deux moteurs, avec environ 340 ch pour le modèle à moteur arrière simple, sont une réelle possibilité. Il en va de même pour la batterie de 100 kWh et l’autonomie de 502 km.

Acura n’a pas encore communiqué d’informations concrètes sur le prix, la disponibilité ou l’endroit où il sera construit, mais nous supposons que le prix du ZDX commencera entre 70 000 et 75 000 dollars pour le modèle de base.