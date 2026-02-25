La réduction du prix de l’AUDI E5 Sportback révèle une pression sérieuse sur le marché chinois des véhicules électriques

Des incitatifs à durée limitée font baisser le prix de départ du coupé électrique destiné à la Chine dans une tentative de stimuler les ventes

AUDI réduit le prix de l’E5 Sportback de 30 000 yuans jusqu’au 31 mars.

Les livraisons cumulées ont atteint 7 070 unités depuis le lancement d’août 2025.

Le modèle affronte désormais directement les Zeekr 007 GT et Xiaomi SU7.

AUDI a réduit le prix de départ de son coupé électrique E5 Sportback de 30 000 yuans (environ 5 975 $ CA) en Chine, alors que la marque issue de la coentreprise réagit à une demande nettement plus faible que prévu.

Le programme à durée limitée abaisse le prix d’entrée à 205 900 yuans (41 000 $ CA) et est en vigueur jusqu’au 31 mars. Auparavant, l’E5 Sportback affichait un prix de départ de 235 900 yuans (46 970 $ CA), les versions supérieures atteignant 319 900 yuans (63 695 $ CA).

La réduction regroupe trois composantes : une compensation de taxe à l’achat de 10 000 yuans, une baisse directe en argent comptant de 10 000 yuans et une subvention de reprise de 10 000 yuans. Après ajustements, la nouvelle fourchette de prix s’établit entre 205 900 et 289 900 yuans (41 000 à 57 720 $ CA).

AUDI, une marque axée sur la Chine qui n’arbore pas les quatre anneaux, développée conjointement par Audi en Allemagne et le groupe public SAIC, a lancé l’E5 Sportback en 2025 à titre de premier véhicule de production.

Les livraisons de l’E5 Sportback ont débuté en août 2025. Selon les données de China EV DataTracker, les ventes cumulées ont atteint 7 070 unités, dont seulement 420 véhicules livrés en janvier. Le résultat contraste fortement avec les 10 000 précommandes mises de l’avant, enregistrées seulement 30 minutes après l’ouverture des carnets de commandes. Ce rythme indique que le modèle n’a pas encore réussi à s’imposer de façon marquée dans le segment domestique des véhicules électriques à batterie.

Afin de soutenir la demande au détail, AUDI propose également des incitatifs au financement. Les acheteurs peuvent opter pour un plan de versements sur cinq ans à taux d’intérêt de 0 % ou pour un programme à faible taux sur sept ans. Les clients qui choisissent le financement reçoivent une subvention de 10 000 yuans sur la taxe à l’achat dans le cadre de l’offre.

Sur le plan des dimensions, l’E5 Sportback assemblé sur la plateforme Advanced Digitised Platform mesure 4 881 mm en longueur, 1 960 mm en largeur et 1 579 mm en hauteur, avec un empattement de 2 950 mm. À titre comparatif, le Q6 e-tron affiche une longueur de 4 771 mm et un empattement de 2 899 mm. La puissance varie de 295 à 776 ch selon la configuration. Des versions à propulsion et à rouage intégral sont offertes.

Trois options de batterie — 76 kWh, 83 kWh et 100 kWh — sont proposées, procurant une autonomie homologuée CLTC de 618 à 773 km (434 à 543 km EPA). Certaines versions incluent une suspension pneumatique et des rétroviseurs latéraux à caméras.

Reste à voir si ce nouveau programme d’incitatifs permettra d’améliorer de façon tangible les ventes de l’E5 Sportback, alors que la concurrence s’intensifie.

Source: CarNewsChina