Audi lance l’AUDI E5 Sportback exclusive à la Chine ; 10 000 commandes en 30 minutes

Pendant qu’Audi lance l’unique et cool E5 Sportback en Chine, on apprend qu’il n’y aura pas de RS 6 e-tron Avant. Pas juste.

Nouvelle marque AUDI, réservée à la Chine, débute avec l’E5 Sportback basée sur la plateforme Advanced Digitized.

10 153 précommandes de l’E5 Sportback enregistrées dans les 30 premières minutes après son lancement en Chine.

VE offrant 770 km d’autonomie CLTC, habitacle propulsé par l’IA, et prix de départ équivalent à 45 500 CAD.

Audi a dévoilé un nouveau véhicule électrique sous une marque indépendante et exclusive à la Chine, AUDI, qui fait ses débuts avec l’E5 Sportback au Salon de l’auto de Shanghai 2025 en avril dernier. En seulement 30 minutes après l’ouverture des précommandes à Shenzhen mercredi, AUDI a reçu plus de 10 000 commandes pour le véhicule. Une preuve que les véhicules premium abordables se vendent.

Développée en partenariat avec SAIC, la marque AUDI laisse tomber les célèbres Quatre Anneaux d’Audi et fonctionne comme une identité distincte adaptée au marché chinois. Assemblée à l’usine SAIC-Volkswagen d’Anting, à Shanghai, l’E5 Sportback est le premier modèle basé sur la plateforme Advanced Digitized, une architecture conjointe conçue pour supporter les véhicules électriques de prochaine génération avec un haut niveau d’intégration numérique et de connectivité.

L’E5 Sportback est proposée en quatre versions, avec une puissance allant de 220 à 579 kilowatts (295 à 776 ch). La version haut de gamme à deux moteurs accélère de 0 à 100 km/h en 3,4 secondes et offre une autonomie allant jusqu’à 770 kilomètres (cycle d’essai chinois CLTC) ou 541 km selon l’EPA. Les modèles d’entrée de gamme combinent une batterie de 76 kWh avec un seul moteur arrière et offrent une autonomie estimée de 618 kilomètres (434 km EPA).

Le prix de base de l’E5 débute à environ 45 500 CAD, tandis que la version phare se situe autour de 62 000 CAD. Malgré ce prix accessible, le véhicule intègre des technologies comme la suspension pneumatique adaptative avec contrôle continu de l’amortissement, la direction arrière, une architecture de 800 volts pour la recharge ultra-rapide et un système d’assistance à la conduite basé sur LiDAR. Audi, pardon, AUDI, ne pourrait jamais produire assez d’E5 Sportback pour répondre à la demande au Canada et aux États-Unis à ce prix.

À bord, l’E5 propose un écran panoramique 4K de 27 pouces allant d’un pilier à l’autre, des rétroviseurs numériques et un assistant alimenté par l’IA, contrôlable par la voix et les gestes. Le système d’exploitation AUDI OS repose sur la puce Snapdragon 8295 de Qualcomm et prend en charge les mises à jour à distance ainsi que l’intégration transparente à l’écosystème d’applications chinois.

Le design s’éloigne de l’esthétique Audi traditionnelle, avec des arches de roues circulaires, une calandre réinterprétée appelée « Light Frame », et des animations lumineuses numériques inspirées par les paysages urbains chinois. Le système d’éclairage inclut des phares Matrix LED et plus de 1 000 unités lumineuses individuelles pour des affichages personnalisables.

Après l’E5, deux autres modèles AUDI exclusivement réservés à la Chine sont prévus pour 2026 et 2027. La création de « AUDI » démontre à quel point le constructeur allemand prend la Chine au sérieux, avec une initiative de produits dédiée axée sur la conception et la production locales. En misant sur le développement conjoint avec SAIC et en exploitant une chaîne d’approvisionnement enracinée dans le secteur NEV de la Chine, AUDI cherche à établir un nouveau point d’ancrage dans un marché en pleine évolution.

Le volume préliminaire de commandes d’AUDI démontre un intérêt initial fort, même si la marque devra faire face à une concurrence féroce dans un segment EV dominé par les constructeurs locaux, même à ce prix.