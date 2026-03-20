Rivian et Uber vont déployer 50 000 R2 robotaxis autonomes au Canada, aux États-Unis et en Europe

Rivian et Uber annoncent un partenariat stratégique majeur visant à accélérer le déploiement de robotaxis autonomes, avec un investissement pouvant atteindre 1,25 milliard de dollars et une expansion progressive jusqu’à 25 villes d’ici 2031.

C’est un investissement massif d’Uber pouvant atteindre 1,25 milliard de dollars américains

Déploiement initial de 10 000 robotaxis R2 autonomes dès 2028, avec un potentiel de 40 000 unités supplémentaires

Expansion prévue dans 25 villes en Amérique du Nord et en Europe d’ici 2031

Rivian Automotive et Uber Technologies officialisent une alliance stratégique qui pourrait redéfinir le futur de la mobilité autonome. L’objectif est clair : accélérer le développement et le déploiement de flottes de robotaxis entièrement autonomes basées sur le futur modèle R2 de Rivian.

Dans une première phase, jusqu’à 10 000 véhicules autonomes seront intégrés à la plateforme Uber. Les premiers marchés ciblés sont San Francisco et Miami dès 2028, avant une montée en puissance vers 25 villes d’ici 2031, incluant les États-Unis, le Canada et l’Europe.

Investissement massif jusqu’à 1,25 milliard US

Pour concrétiser cette ambition, Uber prévoit un investissement total pouvant atteindre 1,25 milliard de dollars d’ici 2031. Une première tranche de 300 millions de dollars est déjà engagée, sous réserve des approbations réglementaires. Ce financement dépendra également de l’atteinte de jalons précis liés aux performances des systèmes autonomes.

À plus long terme, Uber et ses partenaires pourraient acquérir jusqu’à 40 000 véhicules autonomes supplémentaires à partir de 2030, confirmant l’ampleur industrielle de ce projet.

Ce que les grands joueurs en disent

RJ Scaringe, fondateur et PDG de Rivian, souligne l’importance de cette collaboration :

« Nous sommes extrêmement enthousiastes à l’idée de ce partenariat avec Uber. Il va accélérer notre progression vers l’autonomie de niveau 4 afin de créer l’une des plateformes autonomes les plus sécuritaires et les plus pratiques au monde. La combinaison de notre écosystème de données en pleine croissance, de notre plateforme d’inférence RAP1 développée en interne et de notre système de perception multimodal nous rend très confiants quant aux progrès rapides de notre technologie autonome dans les prochaines années. »

De son côté, Dara Khosrowshahi, PDG d’Uber, met en avant l’approche intégrée de Rivian :

« Nous croyons fermement à la stratégie de Rivian, qui consiste à concevoir simultanément le véhicule, la plateforme informatique et le logiciel, tout en conservant un contrôle complet sur la production et la chaîne d’approvisionnement aux États-Unis. Cette intégration verticale, combinée aux données issues de leur flotte grandissante et à leur expérience dans la gestion d’opérations commerciales complexes, nous donne confiance pour viser des objectifs ambitieux mais réalistes. »

Nouvelle génération, pousser la technologie

Sur le plan technologique, Rivian s’appuie sur sa plateforme autonome de troisième génération, dévoilée en décembre 2025. Celle-ci promet d’être l’une des plus avancées en Amérique du Nord lors de son lancement avec le R2 prévu fin 2026. Elle combine un arsenal de capteurs sophistiqués — incluant 11 caméras totalisant 65 mégapixels, cinq radars et un LiDAR — à une puissance de calcul impressionnante assurée par deux puces RAP1 développées à l’interne, capables d’atteindre 1600 TOPS en traitement d’intelligence artificielle.

Cette architecture permet non seulement une perception avancée de l’environnement, mais aussi une collecte massive de données en conditions réelles, alimentant un système d’apprentissage continu. Le LiDAR, en particulier, joue un rôle clé grâce à ses nuages de points 3D, essentiels au développement d’une intelligence artificielle physique de nouvelle génération.

L’éveil du transport autonomie et que ce passe-t-il avec Lucid?

Avec cette alliance, Rivian et Uber ne se contentent pas de suivre la tendance : ils posent les bases d’un réseau mondial de transport autonome, avec une approche intégrée allant du véhicule à la plateforme numérique. Une stratégie qui pourrait bien accélérer l’adoption des robotaxis à grande échelle dans la prochaine décennie.

Pour le moment, il est difficile de savoir si ce partenariat s’inscrit en complément ou en contradiction avec l’annonce Lucid Motors de la semaine dernière. On se souvient que Lucid fournit une flotte de Gravity à Uber. Le constructeur Lucid a même annoncé que la future plate-forme « Midsize »offrira une option autonome à Uber sur la base du concept Lunar. Uber aurait donc à terme un flotte de Rivian et un flotte de Lucid.