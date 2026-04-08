L’EPA indique que le Rivian R2 aurait une autonomie de 335 miles (539 km) pour la version Performance

Les données de certification de l’EPA indiquent que la première variante du Rivian R2 pourrait offrir une autonomie supérieure et une consommation d’énergie plus faible que prévu initialement.

Le R2 Performance a atteint 335 miles (539 km), soit 5 miles de plus que l’estimation initiale de Rivian.

L’efficacité calculée surpasse celle du Tesla Model Y Performance selon des données comparables de consommation d’énergie.

Le dépôt de l’EPA précise également une puissance de recharge rapide en courant continu de 210 kW et la présence de série d’une thermopompe.

Le très attendu Rivian R2 affiche des résultats très encourageants dans les documents de certification de l’EPA. La première configuration dévoilée offre une autonomie légèrement supérieure à celle initialement prévue par le constructeur. Le dépôt concerne le R2 Performance 2027 haut de gamme chaussé de roues de 21 pouces et donne à Rivian une dose supplémentaire d’enthousiasme en vue du lancement très attendu de son plus petit VUS électrique assemblé à Normal, en Illinois.

Selon les données de certification, la variante R2 Performance a parcouru 335 miles avec une charge complète. Cela représente 5 miles de plus que l’estimation précédente de Rivian pour cette configuration. Le site canadien de Rivian indique une autonomie estimée à 531 km, ce qui représente un gain d’environ 8 km. Le document mentionne également une capacité utile de batterie de 88,67 kWh, légèrement supérieure au chiffre de 87,9 kWh précédemment publié.

À partir de ces chiffres, le R2 Performance sur roues de 21 pouces affiche environ 3,77 miles (6,1 km) par kWh, ou 26,52 kWh aux 100 miles (161 km). Ces résultats placent le Rivian nettement devant le Tesla Model Y Performance en matière de consommation d’énergie. Le Tesla affiche une consommation homologuée par l’EPA de 32 kWh aux 100 miles et une autonomie de 306 miles (494 km).

La comparaison est importante parce que Tesla s’est longtemps targué de son avance en matière d’efficacité des véhicules électriques. Pour Rivian, égaler ou dépasser cette référence dans une version à rendement plus élevé laisse entendre que le programme R2 réalise des progrès concrets en matière d’architecture du véhicule, d’aérodynamisme et de gestion thermique.

Un second résultat d’essai pour le R2 Performance, cette fois avec des pneus tout-terrain de 20 pouces, a montré une autonomie de 314 miles (505 km) à partir de 89,5 kWh d’énergie utile. Cela équivaut à environ 3,5 miles (5,6 km) par kWh, ou 28,57 kWh aux 100 miles. Même avec cette configuration de pneus moins axée sur la route, le Rivian se compare encore avantageusement au Model Y orienté performance de Tesla.

Le dépôt ajoute également des précisions sur la recharge et l’équipement. La puissance maximale de recharge rapide en courant continu est indiquée à 210 kW, tandis que la recharge de niveau 2 en courant alternatif est plafonnée à 11,5 kW. Rivian a aussi confirmé que chaque R2 sera équipé de série d’une thermopompe aux États-Unis. Cela devrait aussi être le cas au Canada, bien qu’il n’y ait pas encore de confirmation.

D’autres versions du R2 sont encore à venir. Rivian a indiqué que la version Premium à deux moteurs devrait égaler l’autonomie du modèle Performance, tandis que la version Standard à propulsion est estimée à 345 miles (555 km). Une version Standard plus abordable avec une batterie plus petite est attendue plus tard, avec une autonomie visée de plus de 275 miles (443 km).

Rivian prévoit commencer les livraisons aux clients avec le R2 Performance ce printemps aux États-Unis, à partir de 59 485 $ US, frais de destination inclus. Le R2 Premium doit suivre plus tard cette année à 55 485 $ US, tandis que le R2 Standard est attendu au début de l’an prochain à 49 985 $ US. La version d’entrée de gamme avec la plus petite batterie est prévue pour la fin de 2027 à 46 495 $ US.

Les prix canadiens, qui devaient initialement commencer autour de 65 000 $, n’ont pas encore été annoncés. Nous estimons que le R2 Performance 2027 débutera entre 85 000 $ et 90 000 $, les autres versions affichant une baisse d’environ 10 000 $. Le R2 arrivera à un moment donné en 2027.

Source: InsideEvs