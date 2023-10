La prochaine Nissan GT-R électrique devra attendre l’arrivée des batteries à l’état solide

Le constructeur est sérieux dans son désir de ramener la GT-R au sommet de sa gamme électrique.

La future GT-R pourrait avoir deux, trois ou quatre moteurs.

L’agrément de conduite sera une priorité.

La présentation du concept Hyper Force de Nissan au Salon de la Mobilité de Tokyo a ravivé le rêve de revoir une nouvelle GT-R d’ici quelques années.

Toutefois, les puristes du modèle de haute performance devront s’y faire : la prochaine supervoiture du géant nippon sera 100 % électrique. Il faut tout de suite oublier la présence d’un moteur V6 biturbo sous le capot et encore moins un moulin à six cylindres alignés comme pour toutes les générations antérieures.

À ce sujet, le grand manitou de planification produit de Nissan, Ivan Espinosa, a indiqué au magazine britannique Top Gear à l’occasion du salon de Tokyo que la technologie des batteries à l’état solide se devait de faire partie de la formule pour cette future GT-R à propulsion électrique. Nissan a déjà déclaré qu’il comptait introduire cette technologie à partir de 2028. Bien que beaucoup d’eau coulera sous les ponts avant de voir ces fameuses batteries à bord d’un ou plusieurs produits Nissan, le délai n’est pas si long quand on y pense.

Les nouveaux véhicules électriques sur le marché gagnent de plus en plus en puissance et en performances, mais avec de plus grosses batteries, ces VÉ doivent composer avec un surplus de poids contraire aux besoins d’une voiture aux prétentions sportives.

Comme l’a confirmé le principal intéressé lors de son entretien avec la publication Top Gear, cette amélioration en densité (des batteries) permettra d’offrir un emballage plus compact, ce qui sera favorable à une silhouette plus aérodynamique et une configuration 2+2 propre à la GT-R.

Pour l’instant, le nombre de moteurs anticipés pour cette future GT-R électrique demeure inconnu, mais Nissan semble ouvert à l’idée d’intégrer une paire de moteurs ou même de gonfler ce nombre à trois ou quatre moulins, ne serait-ce que pour arriver à offrir cette puissance assez électrisante de 1 341 chevaux.

La tête dirigeante a aussi mentionné que la prochaine supervoiture du groupe conserverait son architecture à quatre roues motrices, le constructeur qui a déjà présenté son rouage intégral baptisé e-4orce, contrairement aux systèmes antérieurs ATTESA.

Une chose est certaine, Nissan n’a pas l’intention de transformer sa prochaine voiture-phare en ordinateur sur roues. L’agrément de conduite va donc rester au sommet des priorités, Nissan qui parle même de la possibilité que la voiture puisse être capable d’abattre quelques tours en circuit fermé.