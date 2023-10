Nissan envisage une camionnette électrique pour renforcer sa présence sur le marché américain

Nissan serait en train d’explorer le développement d’un pick-up électrique abordable, dans le but de renforcer sa position sur le marché américain des camionnettes.

Nissan envisage l’introduction d’un pick-up électrique léger dans la décennie à venir.

La poussée de l’entreprise vers les véhicules électriques s’aligne sur son attente que les véhicules zéro émission représentent plus de 40% de ses ventes aux États-Unis d’ici 2030.

Le constructeur automobile pourrait collaborer avec ses partenaires d’alliance Mitsubishi et Renault pour tirer parti de leur expertise dans le domaine du pick-up électrifié.

Selon une source d’Automotive News, il y a actuellement des spéculations concernant les intentions de Nissan de s’implanter davantage sur le marché des véhicules électriques (VÉ) en envisageant le lancement d’une camionnette électrique. Cette démarche potentielle va de pair avec la stratégie plus large du constructeur visant à consolider sa position sur le marché américain des camionnettes intermédiaires, en particulier après son retrait du marché des camionnettes pleine grandeur.

Ivan Espinosa, responsable mondial de la stratégie produit et de la planification chez Nissan, a confirmé l’engagement continu des consommateurs envers le secteur des camionnettes lors d’une récente entrevue au Japan Mobility Show. Cependant, les détails spécifiques de leur progrès dans ce segment restent inconnus.

Un élément clé de ce plan d’action est naturellement l’incursion progressive de Nissan dans le marché des VÉ. Les prévisions du constructeur automobile suggèrent qu’en 2030, les véhicules zéro émission pourraient représenter plus de 40% de ses ventes aux États-Unis. En ce qui concerne ses aspirations pour le la camionnette électrique, l’abordabilité semble être un élément central. Comme l’a mentionné Tyler Slade, président du conseil des concessionnaires Nissan, l’entreprise vise une fourchette de prix d’environ 40 000 dollars américains.

La feuille de route de Nissan pour l’électrification de ses véhicules ne se limite pas à une seule technologie. Ils évaluent diverses options, notamment les hybrides rechargeables et leur système hybride e-Power. Ces offres technologiques diversifiées visent à s’aligner sur les différentes exigences des clients.

De plus, l’alliance de Nissan avec Mitsubishi et Renault pourrait jouer un rôle clé dans cette entreprise. Chaque membre de l’alliance apporte des atouts géographiques et technologiques uniques. Cependant, Espinosa a souligné que l’électrification des camionnettes est un objectif à moyen et long terme pour Nissan. En attendant, l’entreprise se concentre sur l’augmentation de sa part de marché avec ses offres existantes, en particulier le Frontier, la camionnette intermédiaire avec un héritage de longue date.